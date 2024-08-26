Король Чарльз купил шикарные апартаменты в Нью-Йорке, но жить там не будет (фото)

Апартаменты расположены в самом тонком небоскребе мира. Помимо эксклюзивной мебели изюминкой этой дорогой недвижимости является дизайнерская медная ванна.

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Король Чарльз ІІІ купил шикарную недвижимость США. Его имя было указано в качестве покупателя потрясающей роскошной трехкомнатной квартиры стоимостью 6,59 миллионов долларов США в дорогом районе Billionaire's Row Нью-Йорка, сообщает Еxpress.

Несмотря на то, что в документах указано имя Чарльза, британский монарх вряд ли получит шанс воспользоваться экстравагантными апартаментами по адресу 111 West 57th Street. По информации журналистов, в документе о праве собственности указано, что недвижимость была куплена в июле "королем Чарльзом по праву Канады, представленным министром иностранных дел". Документ подписал Роберт Маккаббинг, старший торговый комиссар и директор по торговле и инвестициям Генерального консульства Канады в Нью-Йорке. Дело в том, что Канада является частью Содружества, а его главой — король Чарльз ІІІ.

Улица миллиардеров в Нью-Йорке — небоскреб Steinway Tower (самый высокий на снимке) ) Фото: Getty Images

Помимо двух спален и гостинной, в апартаментах имеется столовая, отдельная кухня, просторный кабинет, гольф-симулятор, бассейн, тренажерный зал, большая гардеробная. Помимо эксклюзивной мебели изюминкой этой дорогой недвижимости является медная ванна, изготовленная вручную английским дизайнером интерьеров Уильямом Холландом, а также "изготовленные на заказ полы из дымчато-серого дуба с паркетным рисунком".

Известно, что апартаменты, площадью 334 квадратных метров, расположены в небоскребе Steinway Tower в районе Мидтаун на Манхэттене. Это четвертое по высоте здание в США по состоянию на ноябрь 2022 года. Оно является самым тонким небоскребом в мире: соотношение ширины и высоты составляет примерно 1:24. Основная часть здания имеет 84 этажа и высоту 42,67 метров.

Здание было спроектированно архитектурным бюро SHoP Architects, его строительство завершенно в 2021 году. Недвижимость в небоскребе является одной из самых дорогих в Нью-Йорке. Один из пентхаусов в здании был продан в октябре 2023 год за рекордные 53 миллиона долларов.

Напомним, 2 августа Фокус писал о том, что король Чарльз ІІІ собирается сделать важный шаг относительно Меган Маркл.