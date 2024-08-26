Король Чарльз купив шикарні апартаменти в Нью-Йорку, але жити там не буде (фото)

Апартаменти розташовані в найтоншому хмарочосі світу. Крім ексклюзивних меблів родзинкою цієї дорогої нерухомості є дизайнерська мідна ванна.

Related video

Король Чарльз ІІІ купив шикарну нерухомість у США. Його ім'я було зазнечено як покупця приголомшливої розкішної трикімнатної квартири вартістю 6,59 мільйона доларів США в дорогому районі Billionaire's Row Нью-Йорка, повідомляє Еxpress.

Попри те, що в документах зазначено ім'я Чарльза, британський монарх навряд чи отримає шанс скористатися екстравагантними апартаментами за адресою 111 West 57th Street. За інформацією журналістів, у документі про право власності зазначено, що нерухомість купив у липні "король Чарльз за правом Канади, представленим міністром закордонних справ". Документ підписав Роберт Маккаббінг, старший торговий комісар і директор з торгівлі та інвестицій Генерального консульства Канади в Нью-Йорку. Річ у тім, що Канада є частиною Співдружності, а її главою є король Чарльз ІІІ.

Вулиця мільярдерів у Нью-Йорку — хмарочос Steinway Tower (найвищий на знімку) ) Фото: Getty Images

Крім двох спалень і вітальні в апартаментах є їдальня, окрема кухня, просторий кабінет, гольф-симулятор, басейн, тренажерний зал, велика гардеробна. Крім ексклюзивних меблів родзинкою цієї дорогої нерухомості є мідна ванна, виготовлена вручну англійським дизайнером інтер'єрів Вільямом Голландом, а також "виготовлені на замовлення підлоги з димчасто-сірого дуба з паркетним малюнком".

Відомо, що апартаменти, площею 334 квадратні метри, розташовані в хмарочосі Steinway Tower у районі Мідтаун на Мангеттені. Це четверта за висотою будівля у США станом на листопад 2022 року. Вона є найтоншим хмарочосом у світі: співвідношення ширини і висоти становить приблизно 1:24. Основна частина будівлі має 84 поверхи і висоту 42,67 метрів.

Будівля була спроєктована архітектурним бюро SHoP Architects, її будівництво завершено 2021 року. Нерухомість у хмарочосі є однією з найдорожчих у Нью-Йорку. Один із пентхаусів у будівлі було продано в жовтні 2023 року за рекордні 53 мільйони доларів.

Нагадаємо, 2 серпня Фокус писав про те, що король Чарльз ІІІ збирається зробити важливий крок щодо Меган Маркл.