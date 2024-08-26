Онкобольная Кейт Миддлтон переживает из-за ссоры с принцем Гарри

Будущую королеву вражда в семье сильно беспокоит. Она хотела бы, чтобы сыновья принцессы Дианы нашли общий язык.

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Кейт Миддлтон очень расстроена ссорой принца Уильяма с принцем Гарри. Об этом пишет Mirror.

Когда-то трио было невероятно близким, но после женитьбы принца Гарри на Меган Маркл герцог отдалился от королевской семьи Великобритании.

"Нападения" Сассекских на Фирму привели к тому, что Уильям и Кейт чувствовали себя очень обиженными и преданными. И воссоединение теперь выглядит маловероятным, поскольку сообщается, что будущий король полностью "отрезал" своего младшего брата и даже не хочет видеть его на своей коронации.

По словам королевского автора Роберта Лейси в книге "Битва братьев", Кейт Миддлтон справилась с большим напряжением, "остерегаясь Меган с самого начала". Однако Уильям чувствовал, что американская актриса "похищает у него его любимого брата", и подозревал, что Маркл "враждебно" относится к монаршей системе.

Лейси также заявил, что "последний гвоздь в гроб" для бывшей "Великолепной четверки" был сделан, когда Уильяму стало известно об обвинениях в буллинге, нацеленных на Меган. Старшему сыну короля Чарльза ІІІ рассказали о заявлениях, что Маркл "издевалась" над сотрудниками дворца.

Впрочем, онкобольную Кэтрин эта ситуация до сих пор беспокоит и она хотела бы, чтобы сыновья принцессы Дианы нашли общий язык.

Жена принца Уильяма больше не хочет оставаться в стороне, поэтому она читает обо всем, что происходит в ее отсутствие, включая то, что нового у Меган и Гарри, и она очень обеспокоена, пишет The News.

Принц Гарри и Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

"Меган изобразила себя жертвой, но она была хулиганкой", — рассказал автор.

Обвинения в издевательствах появились в марте 2021 года, когда Times сообщила, что Меган Маркл издевалась над двумя сотрудниками из Кенсингтонского дворца. Издание отмечало, что жалоба на жену принца Гарри была подана в октябре 2018 года, через пять месяцев после их свадьбы.

Через некоторое время американская актриса публично опровергла все обвинения в издевательствах, заявив, что она стала жертвой "продуманной клеветнической кампании".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Напомним, как Кейт Миддлтон решает споры с принцем Уильямом.

Также Фокус писал о редком появлении онкобольной Кейт Миддлтон на публике.