Онкохвора Кейт Міддлтон переймається через сварку з принцом Гаррі

Майбутню королеву ворожнеча в родині сильно непокоїть. Вона хотіла би, аби сини принцеси Діани знайшли спільну мову.

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Кейт Міддлтон дуже засмучена сваркою принца Вільяма з принцом Гаррі. Про це пише Mirror.

Колись тріо було неймовірно близьким, але після одруження принца Гаррі з Меган Маркл герцог віддалився від королівської родини Великої Британії.

"Напади" Сассекських на Фірму призвели до того, що Вільям і Кейт почувалися дуже ображеними та зрадженими. І возз’єднання тепер виглядає малоймовірним, оскільки повідомляється, що майбутній король повністю "відрізав" свого молодшого брата та навіть не хоче бачити його на своїй коронації.

За словами королівського автора Роберта Лейсі у книзі "Битва братів", Кейт Міддлтон впоралася з великою напругою, "остерігаючись Меган із самого початку". Проте Вільям відчував, що американська акторка "викрадає у нього його улюбленого брата", і підозрював, що Маркл "вороже" ставиться до монаршої системи.

Лейсі також заявив, що "останній цвях у труну" для колишньої "Чудової четвірки" був зроблений, коли Вільяму стало відомо про звинувачення в булінгу, націлених на Меган. Старшому сину короля Чарльза ІІІ розповіли про заяви, що Маркл "знущалася" над співробітниками палацу.

Втім, онкохвору Кетрін ця ситуація досі непокоїть і вона хотіла би, аби сини принцеси Діани знайшли спільну мову.

Дружина принца Вільяма більше не хоче залишатися осторонь, тому вона читає про все, що відбувається за її відсутності, включаючи те, що нового в Меган і Гаррі, і вона дуже стурбована, пише The News.

Принц Гаррі та Кейт Міддлтон Фото: Getty Images

"Меган зобразила себе жертвою, але вона була хуліганкою", — розповів автор.

Звинувачення в знущаннях з’явилися в березні 2021 року, коли Times повідомила, що Меган Маркл знущалася над двома співробітниками з Кенсінгтонського палацу. Видання зазначало, що скарга на дружину принца Гаррі була подана в жовтні 2018 року, через п'ять місяців після їхнього весілля.

Через деякий час американська акторка публічно спростувала всі звинувачення в знущаннях, заявивши, що вона стала жертвою "продуманої наклепницької кампанії".

Меган Маркл Фото: Getty Images

Нагадаємо, як Кейт Міддлтон вирішує суперечки з принцом Вільямом.

Також Фокус писав про рідкісну появу онкохворої Кейт Міддлтон на публіці.