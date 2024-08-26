Первая после Елизаветы ІІ: племянница короля Великобритании намерена служить в армии (фото)

В армии служили многие члены королевской семьи. Такой опыт имеет ее отец, принц Эдуард, а также ее дядя, король Чарльз ІІІ.

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Леди Луиза Виндзор, дочь принца Эдуарда и Софи, является активным членом Корпуса подготовки офицеров при Университете Сент-Эндрюс. Племянница короля леди Луиза Виндзор стремится стать первой женщиной королевской крови , которая будет служить в армии после покойной королевы, сообщает Sun.

20-летняя девушка в настоящее время является членом Корпуса подготовки офицеров университета в Сент-Эндрюсе. В стремлении стать военной она наследует не только своего отца, принца Эдвард, но и других родственников-мужчин. Несмотря на свою короткую службу в Королевской морской пехоте в 1987 году, принц Эдвард, младший сын королевы, покинул ее всего через несколько месяцев. Король Чарльз ІІІ также служил в Королевских ВВС и Королевском флоте с 1971 по 1976 год. Кроме этого, ее двоюродные братья принц Уильям и принц Гарри имеют отношение к армии.

Источник издания сообщил, что племянница короля Великобритании "говорит о том, что очень хочет сделать карьеру в армии, служить королю и стране. Она обожает армейские кадеты и влюбилась в них". Луиза, восьмая в очереди на престол, пишет на своей странице в LinkedIn: "Я заинтересована в карьере в армии, дипломатии или юриспруденции".

Леди Луиза со своими родителями Фото: Getty Images

Если она пойдет в армию после окончания последнего курса университета в следующем году, то станет первой женщиной из королевской семьи, которая сделает это после покойной королевы Елизаветы ІІ. Ее Величество служила младшим командиром во Вспомогательной территориальной службе во время Второй мировой войны.

Королева Елизавета — 2-й младший офицер Вспомогательной территориальной службы, 1945 год Фото: Getty Images

Напомним, 8 марта сообщалось, почему герцогиня Софи и принц Эдвард отказались сделать леди Луизу принцессой.