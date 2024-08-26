Перша після Єлизавети ІІ: племінниця короля Великої Британії має намір служити в армії (фото)

В армії служили багато членів королівської родини. Такий досвід має її батько, принц Едуард, а також її дядько, король Чарльз ІІІ.

Related video

Леді Луїза Віндзор, дочка принца Едуарда і Софі, є активним членом Корпусу підготовки офіцерів при Університеті Сент-Ендрюс. Племінниця короля леді Луїза Віндзор прагне стати першою жінкою королівської крові, яка служитиме в армії після покійної королеви, повідомляє Sun.

20-річна дівчина нині є членом Корпусу підготовки офіцерів університету в Сент-Ендрюсі. У прагненні стати військовою вона успадковує не тільки свого батька, принца Едварда, а й інших родичів-чоловіків. Попри свою коротку службу в Королівській морській піхоті 1987 року, принц Едвард, молодший син королеви, залишив її лише за кілька місяців. Король Чарльз ІІІ також служив у Королівських ВПС і Королівському флоті з 1971 по 1976 рік. Крім цього, її двоюрідні брати принц Вільям і принц Гаррі мають стосунок до армії.

Джерело видання повідомило, що племінниця короля Великої Британії "говорить про те, що дуже хоче зробити кар'єру в армії, служити королю і країні. Вона обожнює армійські кадети і закохалася в них". Луїза, восьма в черзі на престол, пише на своїй сторінці в LinkedIn: "Я зацікавлена в кар'єрі в армії, дипломатії або юриспруденції".

Леді Луїза зі своїми батьками Фото: Getty Images

Якщо вона піде в армію після закінчення останнього курсу університету наступного року, то стане першою жінкою з королівської сім'ї, яка зробить це після покійної королеви Єлизавети ІІ. Її Величність служила молодшим командиром у Допоміжній територіальній службі під час Другої світової війни.

Королева Єлизавета — 2-й молодший офіцер Допоміжної територіальної служби, 1945 рік Фото: Getty Images

Нагадаємо, 8 березня повідомлялося, чому герцогиня Софі та принц Едвард відмовилися зробити леді Луїзу принцесою.