Чому герцогиня Софі та принц Едвард відмовилися зробити леді Луїзу принцесою (фото)

Королівські правила дозволяли леді Луїзі Віндзор та її братові Джеймсу називатися принцесою і принцом. Їхні батьки ухвалили інше рішення.

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Молодша онука покійної королеви Єлизавети ІІ, леді Луїза Віндзор , не є принцесою, незважаючи на те, що мала право на титул згідно з королівськими правилами, що існують понад сто років, повідомляє Еxpresss.

Згідно з патентним правом 1917 року, діти монарха отримують титул принца або принцеси і завжди є Його Королівською Високістю. Правило, встановлене за часів правління короля Георга V, також поширюється на онуків монарха по чоловічій лінії. Діти сина монарха можуть бути Його Королівською Високістю, а нащадки дочки монарха — ні.

Леді Луїза з братом Джеймсом Фото: Getty Images

Це означає, що 20-річна леді Луїза має право бути одночасно Її Королівською Високістю та принцесою, будучи донькою молодшого сина Єлизавети II, принца Едварда. Адже дочки принца Ендрю Беатріс і Євгенія носять титули принцеса Беатріс і принцеса Євгенія.

Діти принцеси Анни, доньки Єлизавети II, також не є ні принцесою, ні принцом, а просто зватимуться Зара Тіндалл і Пітер Філліпс.

Діти короля Чарльза і принца Ендрю використовують Його Королівську Високість відповідно до правил, хоча принц Гаррі відмовився від цього титулу, коли він і Меган Маркл, герцогиня Сассекська, відмовилися від обов'язків членів королівської сім'ї.

Коли принц Едвард одружився з тодішньою Софі Ріс-Джонс 1999 року, Букінгемський палац опублікував заяву, в якій йшлося, що було вирішено, що діти пари не будуть Його Королівськими Високостями.

Леді Луїза з родиною Фото: Getty Images

Шлюб Едварда і Софі відбувся відносно незабаром після смерті Діани, принцеси Уельської, яка загинула в автокатастрофі в Парижі 1997 року.

Її смерть стала причиною критики Палацу за те, що представники королівської сім'ї виглядали занадто відстороненими, а також за позбавлення Діани титулу Його Королівської Високості після її розлучення з королем Чарльзом, тодішнім принцом Уельським.

Оскільки на той час королівські титули були спірним питанням, королівська сім'я вирішила, що діти Едварда і Софі приймуть титули, які стосуються графа, а їхні майбутні діти не стануть принцами і принцесами.

Нагадаємо, 28 лютого повідомлялося, що а 45 років помер чоловік леді Габріелли Віндзор, кузини короля Чарльза. Леді Габріелла, дочка кузена покійної королеви Єлизавети, вийшла заміж за Томаса Кінгстона 2019 року. Тіло фінансиста знайшли в апартаментах у Глостерширі.