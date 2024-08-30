Ким Кардашьян кардинально изменила цвет волос (фото)

Ким поделилась кадрами со съемки для новой рекламной кампании своего косметического бренда.

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43-летняя бизнесвумен и звезда реалити-шоу Ким Кардашьян удивила своих 361 миллион подписчиков в Instagram, показав им себя с яркими рыжими волосами.

По словам знаменитости, такой оттенок она "примерила" для съемок ее бренда средств по уходу за кожей и макияжа SKKN by Kim Kardashian.

В сторис она показывает себя в зеркале, позируя в черном топе без рукавов и шифоновой отделкой.

Ее волосы расчесаны на прямой пробор и зачесаны за спину.

Мать четырех детей уже не первый раз экспериментирует с цветом волос. Она уже несколько раз осветляла свои черные локоны и была блондинкой, однако затем возвращалась к своему "родному" цвету.

После развода с рэпером Канье Уэстом Ким активно пробует разные стили одежды, прически и макияж. В последнее время поклонники знаменитости начали замечать, что она все чаще повторяет образы Бьянки Цензори, нынешней жены музыканта, которая скандально прославилась своей любовью к обтягивающим и порой очень откровенным нарядам. Не так давно она примерила шубу на голое тело, а также отправилась на шопинг в полностью облегающем ансамбле, состоявшем из боди и леггинсов.

Ранее Фокус писал, что двойник Ким Кардашьян рассказала о тяжелом побочном эффекте увеличения ягодиц.