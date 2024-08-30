Кім Кардаш'ян кардинально змінила колір волосся (фото)

Кім поділилася кадрами зі зйомки для нової рекламної кампанії свого косметичного бренду.

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43-річна бізнесвумен і зірка реаліті-шоу Кім Кардаш'ян здивувала своїх 361 мільйон підписників в Instagram, показавши їм себе з яскравим рудим волоссям.

За словами знаменитості, такий відтінок вона "приміряла" для зйомок її бренду засобів для догляду за шкірою і макіяжу SKKN by Kim Kardashian.

У сторіс вона показує себе в дзеркалі, позуючи в чорному топі без рукавів і з шифоновою обробкою.

Її волосся розчесане на прямий проділ і зачесане за спину.

Мати чотирьох дітей уже не вперше експериментує з кольором волосся. Вона вже кілька разів освітлювала свої чорні локони і була блондинкою, проте потім поверталася до свого "рідного" кольору.

Після розлучення з репером Каньє Вестом Кім активно пробує різні стилі одягу, зачіски та макіяж. Останнім часом шанувальники знаменитості почали помічати, що вона дедалі частіше повторює образи Б'янки Цензорі, нинішньої дружини музиканта, яка скандально прославилася своєю любов'ю до обтислих і часом дуже відвертих нарядів. Не так давно вона приміряла шубу на голе тіло, а також вирушила на шопінг у повністю обтислому ансамблі, що складався з боді та легінсів.

Раніше Фокус писав, що двійник Кім Кардаш'ян розповіла про важкий побічний ефект збільшення сідниць.