Двійник Кім Кардаш'ян розповіла про тяжкий побічний ефект збільшення сідниць

Дівчина почала покращувати свою зовнішність із 17 років і не могла зупинитися. Тепер вона багато про що шкодує.

31-річна модель та блогерка із Сан-Паулу Дженніфер Памплона, яка витратила мільйон доларів на пластичні операції, щоб бути максимально схожою на Кім Кардаш'ян, зізналася, що така одержимість обернулася для неї великими проблемами. Про них дівчина розповіла у розмові з ресурсом Need To Know.

Дженніфер прославилася у ЗМІ через свою залежність від пластичної хірургії. Однією з процедур, яку вона робила багато разів, було збільшення сідниць за допомогою філерів. Памплона дуже хотіла такі ж форми, як у представниці найвідомішого телесімейства США,

Однак нещодавно вона дізналася, що через захоплення косметичними процедурами може ніколи не стати матір'ю. Через ін'єкції ПММА — пластичну речовину, яка використовується в естетичних філерах — її шанси завагітніти малоймовірні, а ускладнення, з якими вона зіткнулася, збільшує ймовірність такого сценарію.

Про наслідки любові до пластики Памплона розповіла у документальному фільмі "Залежність"

"Я завжди мріяла стати матір'ю. З юних років я уявляла собі момент, коли в мене будуть власні діти і я створю сім'ю. На жаль, тепер я не можу здійснити цю мрію через ускладнення, викликані ПММА. Тепер я бачу, що мене руйнує те, що я вважала рішенням для покращення своєї зовнішності. Страждання величезні, і біль від неможливості створити життя — це те, з чим я ніколи не могла уявити, що зіткнуся», – зізналася модель.

Поліметилметакрилат (ПММА) — це речовина, що використовується при створенні дермальних філерів, часто для покращення контуру шкіри або усунення рубців. Він також є основним засобом збільшення сідниць. Однак є ризики, включаючи запалення, пожовтіння шкіри і навіть смерть.

Фахівці, які обстежили Дженніфер, зазначили, що хоча її безпліддя безпосередньо не пов'язане з використанням ПММА, ускладнення, з якими вона зіткнулася, може бути результатом неправильного застосування або негативної реакції. В результаті речовина здатна мігрувати з місця ін'єкції до інших частин тіла, включаючи область тазу, що може вплинути на функціонування репродуктивних органів.

За словами доктора Карлоса Ріоса, пластичного хірурга, котрий спеціалізується на випадку Дженніфер, вона почала відчувати сильний біль у сідницях та ногах після проходження процедури понад десять років тому.

"Дженніфер ввела ПММА в сідниці в ході процедури, відомої як біопластика. Проявлені симптоми були прямим наслідком цієї процедури. Її життя висіло на волосині. За допомогою медитації, правильного харчування, добавок та ліків нам вдалося стабілізувати її стан на цей момент", — розповів лікар.

Вперше Памплона зробила уколи у 17 років і з того часу мала понад 30 процедур, включно з операціями на тілі та обличчі. Вона вирішила зупинитися лише після того, як 2022 року їй поставили діагноз дисморфофобія.

Зараз Дженніфер переживає період сильних страждань і намагається змиритися з ускладненнями, очікуючи на реконструктивну операцію в Колумбії.

