Двойник Ким Кардашьян рассказала о тяжелом побочном эффекте увеличения ягодиц

Девушка начала улучшать свою внешность с 17 лет и не могла остановиться. Теперь она о многом сожалеет.

Related video

31-летняя модель и блогер из Сан-Паулу Дженнифер Памплона, которая потратила миллион долларов на пластические операции, чтобы быть максимально похожей на Ким Кардашьян, призналась, что такая одержимость обернулась для нее большими проблемами. О них девушка рассказала в беседе с ресурсом Need To Know.

Дженнифер прославилась в СМИ из-за своей зависимости от пластической хирургии. Одной из процедур, которую она делала много раз, было увеличение ягодиц с помощью филлеров. Памплона очень хотела такие же формы, как у представительницы самого известного телесемейства США,

Однако недавно она узнала, что из-за увлечения косметическими процедурами может никогда не стать матерью. Из-за инъекций ПММА — пластического вещества, используемого в эстетических филлерах — ее шансы забеременеть маловероятны, а осложнения, с которыми она столкнулась, еще больше увеличивают вероятность такого сценария.

О последствиях любви к пластике Памплона рассказала в документальном фильме "Зависимость"

"Я всегда мечтала стать матерью. С юных лет я представляла себе момент, когда у меня будут собственные дети и я создам семью. К сожалению, теперь я не могу осуществить эту мечту из-за осложнений, вызванных ПММА. Теперь я вижу, что меня разрушает то, что я считала решением для улучшения своей внешности. Страдания огромны, и боль от невозможности создать жизнь — это то, с чем я никогда не могла себе представить, что столкнусь", – призналась модель.

Полиметилметакрилат (ПММА) — это вещество, используемое при создании дермальных филлеров, часто для улучшения контура кожи или устранения рубцов. Он также является основным средством для увеличения ягодиц. Однако существуют риски, включая воспаление, пожелтение кожи и даже смерть.

Специалисты, обследовавшие Дженнифер, отметили, что хотя ее бесплодие напрямую не связано с использованием ПММА, осложнения, с которыми она столкнулась, может быть результатом неправильного их применения или негативной реакции.

В результате вещество способно мигрировать из места инъекции в другие части тела, включая область таза, что может повлиять на функционирование репродуктивных органов.

По словам доктора Карлоса Риоса, пластического хирурга, специализирующегося на случае Дженнифер, она начала испытывать сильную боль в ягодицах и ногах после прохождения процедуры более десяти лет назад.

"Дженнифер ввела ПММА в ягодицы в ходе процедуры, известной как биопластика. Проявленные симптомы были прямым следствием этой процедуры. Ее жизнь висела на волоске. С помощью медитации, правильного питания, добавок и лекарств нам удалось стабилизировать ее состояние на данный момент", – рассказал врач.

Впервые Памплона сделала уколы в 17 лет и с тех пор перенесла более 30 процедур, включая операции на теле и лице. Она решила остановиться только после того, как в 2022 году ей поставили диагноз дисморфофобия.

Сейчас Дженнифер переживает период сильных страданий и пытается смириться с осложнениями, ожидая реконструктивную операцию в Колумбии.

Ранее Фокус писал, что 84-летняя "женщина-кошка" Джослин Вильденштейн показала лицо до пластических операций.