Рэпер OTOY заявил, что готов сбрить усы, если ему заплатят

OTOY начал свое творчество в 2020 году. Уже тогда артист предстал перед поклонниками в образе с усами.

Related video

25-летний рэпер из Львова Вячеслава Дрофы, который выступает под псевдонимом OTOY и совмещает музыку с ИТ-работой, впервые рассказал о своих усах и признался, готов ли их сбрить, если ему заплатят. Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью изданию Фокус.

Так, на вопрос журналистки, есть ли символизм в его усах, или все же это часть сценического образа, он ответил, что не считает усы особым элементом в себе, ведь он ходит с ними всю жизнь.

Как оказалось, Вячеславу больше нравится, как он выглядит с усами, чем без них. Кроме этого, рэпер признался, что очень ленится бриться, поэтому и ходит постоянно с усами. Он также отметил, что из-за постоянного их наличия, соответственно его усы стали уже и частью его сценического образа.

ОТОЙ Фото: Пресс-служба

На вопрос, готов ли бы Вячеслав сбрить усы, если ему за них заплатят, или пообещают задонатить эти средства на нужды армии, он ответил, что да.

"Готов бы я сбрить усы за большой донат? Вообще, если кто-то готов задонатить большую сумму — пишите мне, я сбрею усы, запросто", — ответил OTOY.

Больше читайте в эксклюзивном интервью OTOY для Фокуса.

Напомним, ранее мы писали, что OTOY прокомментировал слухи о его романе с Ириной Горовой.