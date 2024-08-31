Рэпер OTOY заявил, что готов сбрить усы, если ему заплатят
OTOY начал свое творчество в 2020 году. Уже тогда артист предстал перед поклонниками в образе с усами.
25-летний рэпер из Львова Вячеслава Дрофы, который выступает под псевдонимом OTOY и совмещает музыку с ИТ-работой, впервые рассказал о своих усах и признался, готов ли их сбрить, если ему заплатят. Об этом артист рассказал в эксклюзивном интервью изданию Фокус.
Так, на вопрос журналистки, есть ли символизм в его усах, или все же это часть сценического образа, он ответил, что не считает усы особым элементом в себе, ведь он ходит с ними всю жизнь.
Как оказалось, Вячеславу больше нравится, как он выглядит с усами, чем без них. Кроме этого, рэпер признался, что очень ленится бриться, поэтому и ходит постоянно с усами. Он также отметил, что из-за постоянного их наличия, соответственно его усы стали уже и частью его сценического образа.
На вопрос, готов ли бы Вячеслав сбрить усы, если ему за них заплатят, или пообещают задонатить эти средства на нужды армии, он ответил, что да.
"Готов бы я сбрить усы за большой донат? Вообще, если кто-то готов задонатить большую сумму — пишите мне, я сбрею усы, запросто", — ответил OTOY.
Больше читайте в эксклюзивном интервью OTOY для Фокуса.
Напомним, ранее мы писали, что OTOY прокомментировал слухи о его романе с Ириной Горовой.