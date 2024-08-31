Репер OTOY заявив, що готовий збрити вуса, якщо йому заплатять

OTOY розпочав свою творчість в 2020 році. Вже тоді артист постав перед шанувальниками в образі з вусами.

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25-річний репер зі Львова В’ячеслава Дрофи, який виступає під псевдонімом OTOY і поєднує музику з ІТ-роботою, вперше розповів про свої вуса та зізнався, чи готовий їх збрити, якщо йому заплатять. Про це артист розповів в ексклюзивному інтерв’ю виданню Фокус.

Так, на запитання журналістки, чи є символізм у його вусах, чи все ж це частина сценічного образу, він відповів, що не вважає вуса особливим елементом в собі, адже він ходить з ними усе життя.

Як виявилося, В’ячеславу більше подобається, як він виглядає з вусами, аніж без них. Крім цього, репер зізнався, що дуже лінується голитися, тому і ходить постійно з вусами. Він також зазначив, що через постійну їх наявність, відповідно його вуса стали вже і частиною його сценічного образу.

OTOY Фото: Пресс-служба

На запитання, чи готовий би В’ячеслав збрити вуса, якщо йому за них заплатять, або пообіцяють задонатити ці кошти на потреби армії, він відповів, що так.

"Готовий би я збрити вуса за великий донат? Взагалі, якщо хтось готовий задонатити велику суму — пишіть мені, я збрию вуса, запросто", — відповів OTOY.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю OTOY для Фокуса.

Нагадаємо, раніше ми писали, що OTOY прокоментував чутки про його роман із Іриною Горовою.