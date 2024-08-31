Репер OTOY заявив, що готовий збрити вуса, якщо йому заплатять
OTOY розпочав свою творчість в 2020 році. Вже тоді артист постав перед шанувальниками в образі з вусами.
25-річний репер зі Львова В’ячеслава Дрофи, який виступає під псевдонімом OTOY і поєднує музику з ІТ-роботою, вперше розповів про свої вуса та зізнався, чи готовий їх збрити, якщо йому заплатять. Про це артист розповів в ексклюзивному інтерв’ю виданню Фокус.
Так, на запитання журналістки, чи є символізм у його вусах, чи все ж це частина сценічного образу, він відповів, що не вважає вуса особливим елементом в собі, адже він ходить з ними усе життя.
Як виявилося, В’ячеславу більше подобається, як він виглядає з вусами, аніж без них. Крім цього, репер зізнався, що дуже лінується голитися, тому і ходить постійно з вусами. Він також зазначив, що через постійну їх наявність, відповідно його вуса стали вже і частиною його сценічного образу.
На запитання, чи готовий би В’ячеслав збрити вуса, якщо йому за них заплатять, або пообіцяють задонатити ці кошти на потреби армії, він відповів, що так.
"Готовий би я збрити вуса за великий донат? Взагалі, якщо хтось готовий задонатити велику суму — пишіть мені, я збрию вуса, запросто", — відповів OTOY.
Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю OTOY для Фокуса.
Нагадаємо, раніше ми писали, що OTOY прокоментував чутки про його роман із Іриною Горовою.