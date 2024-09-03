Катастрофа суперяхты Bayesian: названа причина смерти двух первых жертв (фото)

Судмедэксперты провели вскрытие первых двух жертв крушения, остальным вскрытие проведут до конца недели.

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Вскрытие тел адвоката Криса Морвилло и его жены Неды, погибших во время крушения яхты Bayesian у берегов итальянского острова Сицилия в Портичелло, недалеко от Палермо, рано утром 19 августа, показало, что причиной их смерти стало утопление, пишет The Independent.

Никаких признаков других травм не обнаружено, и вскрытия других жертв продолжатся до конца недели вместе с судебным расследованием

56-метровая парусная яхта, на борту которой было 22 человека, попала в водяной смерч и утонула через 16 минут. 15 человек удалось спасти, труп повара Рекальдо Томаса нашли вскоре возле места крушения, а шесть человек считались пропавшими без вести. На протяжении следующих нескольких дней водолазы нашли тела всех погибших.

Среди жертв – 59-летний миллиардер Майк Линч и его 18-летняя дочь Ханна, которая должна была начать обучение в Оксфордском университете в конце этого месяца.

Жена Линча Анджела Бакарес была спасена.

Сейчас продолжается расследование причин трагедии. Три члена экипажа в настоящее время находятся под следствием в Италии по подозрению в совершении множественных убийств по неосторожности и в результате кораблекрушения, включая капитана Джеймса Катфилда.

Катфилд воспользовался своим правом хранить молчание во время допроса прокурорами, сообщили его адвокаты. Они объяснили, что он "изнурен" и что им нужно больше времени, чтобы построить линию защиты.

Яхта Bayesian затонула за 16 минут Фото: Yacht Charter Fleet

22-летний Мэтью Гриффитс, один из выживших на яхте ранее сказал, что команда "спасла всех, кого могла", когда судно затонуло. В утро трагедии он был на вахте.

"Я разбудил капитана, когда ветер был 20 узлов. Он приказал разбудить всех остальных. Корабль накренился, и нас сбросило в воду. Затем нам удалось подняться и попытаться спасти тех, кого мы могли. Мы ходили по стенам (судна). Мы спасли всех, кого могли, Катфилд также спас маленькую девочку и ее мать", – рассказал он.

Прокурор Раффаэле Каммарано на прошлой неделе заявил, что судно, скорее всего, пострадало от "нисходящего порыва", очень сильного нисходящего ветра.

Однако затопление озадачило экспертов по военно-морскому флоту, которые заявили, что такое судно, как Bayesian, построенное итальянским производителем яхт класса люкс Perini, должно было выдержать шторм и не затонуть, причем еще и так быстро.

Прокуроры в городе Термини-Имерезе, недалеко от Палермо, заявили, что их расследование займет время, поскольку обломки еще предстоит поднять из моря.

В настоящее время они расследуют, могла ли человеческая ошибка стать причиной катастрофы, утверждая, что "иллюминаторы и люки" были оставлены открытыми. Это привело к тому, что судно было затоплено водой и затонуло всего за 16 минут.

Главный механик яхты, 56-летний Тим Паркер Итон из Великобритании сейчас находится под следствием. Он утверждает, что следовал процедурам и убедился, что все двери и люки были закрыты, когда шторм поглотил яхту.

"Я включил генераторы и гидравлический насос для руля", – заявил он, добавив, что все иллюминаторы и люки, включая то место, где хранился тендер яхты, были закрыты.

"Единственное, что было открыто, — это люк в машинное отделение, который, с моей точки зрения, не мог стать причиной катастрофы, поскольку он находился на другом конце от того места, где затонула яхта", – добавил Паркер.

Ранее Фокус писал, что тело 18-летней Ханны Линч нашли последним.