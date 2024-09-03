Катастрофа суперяхти Bayesian: названо причину смерті двох перших жертв (фото)

Судмедексперти провели розтин перших двох жертв аварії, іншим розтин проведуть до кінця тижня.

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Розтин тіл адвоката Кріса Морвілло і його дружини Неди, які загинули під час аварії яхти Bayesian біля берегів італійського острова Сицилія в Портічелло, недалеко від Палермо, рано вранці 19 серпня, показав, що причиною їхньої смерті стало утоплення, пише The Independent.

Жодних ознак інших травм не виявлено, і розтини інших жертв триватимуть до кінця тижня разом із судовим розслідуванням

56-метрова вітрильна яхта, на борту якої було 22 людини, потрапила у водяний смерч і потонула через 16 хвилин. 15 осіб вдалося врятувати, труп кухаря Рекальдо Томаса знайшли незабаром біля місця аварії, а шістьох осіб вважали зниклими безвісти. Протягом наступних кількох днів водолази знайшли тіла всіх загиблих.

Серед жертв — 59-річний мільярдер Майк Лінч і його 18-річна донька Ханна, яка мала розпочати навчання в Оксфордському університеті наприкінці цього місяця.

Дружину Лінча Анджелу Бакарес було врятовано.

Зараз триває розслідування причин трагедії. Три члени екіпажу наразі перебувають під слідством в Італії за підозрою у скоєнні множинних убивств через необережність і внаслідок корабельної аварії, включно з капітаном Джеймсом Катфілдом.

Катфілд скористався своїм правом зберігати мовчання під час допиту прокурорами, повідомили його адвокати. Вони пояснили, що він "виснажений" і що їм потрібно більше часу, щоб побудувати лінію захисту.

Яхта Bayesian затонула за 16 хвилин Фото: Yacht Charter Fleet

22-річний Метью Гріффітс, один із тих, хто вижив на яхті, раніше сказав, що команда "врятувала всіх, кого могла", коли судно затонуло. У ранок трагедії він був на вахті.

"Я розбудив капітана, коли вітер був 20 вузлів. Він наказав розбудити всіх інших. Корабель накренився, і нас скинуло у воду. Потім нам вдалося піднятися і спробувати врятувати тих, кого ми могли. Ми ходили по стінах (судна). Ми врятували всіх, кого могли, Катфілд також врятував маленьку дівчинку та її матір", — розповів він.

Прокурор Раффаеле Каммарано минулого тижня заявив, що судно, найімовірніше, постраждало від "низхідного пориву", дуже сильного низхідного вітру.

Однак затоплення спантеличило експертів з військово-морського флоту, які заявили, що таке судно, як Bayesian, побудоване італійським виробником яхт класу люкс Perini, повинно було витримати шторм і не затонути, до того ж ще й так швидко.

Прокурори в місті Терміні-Імерезе, недалеко від Палермо, заявили, що їхнє розслідування займе час, оскільки уламки ще належить підняти з моря.

Наразі вони розслідують, чи могла людська помилка стати причиною катастрофи, стверджуючи, що "ілюмінатори і люки" були залишені відкритими. Це призвело до того, що судно було затоплено водою і затонуло всього за 16 хвилин.

Головний механік яхти, 56-річний Тім Паркер Ітон з Великої Британії зараз перебуває під слідством. Він стверджує, що слідував процедурам і переконався, що всі двері і люки були закриті, коли шторм поглинув яхту.

"Я увімкнув генератори і гідравлічний насос для керма", — заявив він, додавши, що всі ілюмінатори і люки, включно з тим місцем, де зберігався тендер яхти, були закриті.

"Єдине, що було відчинено, — це люк у машинне відділення, який, з моєї точки зору, не міг стати причиною катастрофи, оскільки він знаходився на іншому кінці від того місця, де затонула яхта", — додав Паркер.

Раніше Фокус писав, що тіло 18-річної Ханни Лінч знайшли останнім.