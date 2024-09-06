6 сентября 2024 года: архангела Михаила или чудо Михайла — что сегодня нельзя делать

Сегодня православная церковь почитает память архангела Михаила. В этот день нельзя работать и давать взаймы.

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Что случилось 6 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память архангела Михаила. Михаила называют еще Архистратигом, что означает "глава святого воинства Ангелов и Архангелов". По преданию, именно он охраняет ворота в рай. Также Михаил считается защитником душ усопших, ведь именно он перенес души Авраама и Девы Марии после смерти.

Что нельзя делать 6 сентября:

работать, ведь можно попасть в казусную ситуацию;

давать взаймы;

печь что-то.

Народные приметы и поверья:

тепло — к долгой осени;

на деревьях утром иней – зимой будет много снега;

утренний туман – к потеплению.

День ангела празднуют:

Арсений, Георгий, Петр.

Также 6 сентября:

1770 год — начинается строительство города Александровск (теперь Запорожье);

1939 год — Третий Рейх оккупирует Краков;

1928 год — утверждают новое украинское правописание ("скрипниковское"), действовавшее до 1933 года;

1952 год — в Женеве подписывают Всемирную конвенцию об авторском праве;

2022 год — начало контрнаступления Украины в Харьковской области.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2024 года