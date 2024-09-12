12 сентября 2024 года: священномученика Автонома — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ходить в лес и оставлять дом неубранным.

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Что случилось 12 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память священномученика Автонома. Он был проповедником, который множество людей обратил в христианство, а также своими силами построил храм. Но его вскоре разрушили язычники, а Автонома убили и помяли алтарь его кровью.

Что нельзя делать 12 сентября:

ходить в лес;

оставлять дом неубранным;

сплетничать;

Народные приметы и поверья:

листья уже пожелтели — осень будет затяжной;

дождь – к продолжительной зиме;

гром — осень будет теплой;

сорняки растут высоко — зимой будет много снега.

День ангела празднуют:

Александр, Арсений, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Леонид, Макар, Павел, Петр, Федор, Христофор, Иаков, Елизавета.

Родились 12 сентября:

1973 год – Пол Уокер (погиб в 2013), американский киноактер и модель;

1994 год – Элина Свитолина, украинская теннисистка, бывшая третья ракетка мира, призер Олимпийских игр (2020).

Также в этот день:

1898 год — в Киеве открывают Киевский политехнический институт;

1934 год — образуют политический союз Латвии, Литвы и Эстонии (т. н. Балтийская Антанта);

1991 год — в Киеве демонтируют монумент в честь Октябрьского переворота на Майдане Независимости;

2008 год — в Харькове проходит первый в Украине концерт группы "Queen", который посетило около 350 тысяч зрителей.

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