Женщина, у которой были отношения с самолетом, порвала с ним после 9 лет романа (видео)

Женщина не видит особой разницы между своими отношениями с самолетом и отношениями между обычной парой.

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36-летняя жительница Берлина Мишель Кебке, работница склада, прославилась еще несколько лет назад тем, что во всеуслышание рассказала о своем романе с Boeing 737-800. Теперь же она заявила, что девятилетние отношения с самолетом мирно закончены, но они "все еще друзья", пишет The Sun.

Странные отношения Мишель и воздушного судна начались еще в 2014 году. Она влюбилась в него, увидев лайнер в берлинском аэропорту Тегель. Объект любви девушка называла Шатц ("дорогой").

Мишель сразу же привлекли его крылья, винглеты и двигатели, и после шести лет, когда могла встречать борт только через стеклянное окно аэропорта, в сентябре 2019 года она смогла поцеловать 40-тонный самолет и постоять на одном из его крыльев.

Больше всего Мишель возбуждают крылья и винглеты самолета Фото: Скрин видео

"737-800 очень привлекателен и сексуален для меня. Он самый красиво сконструированный, и он очень красивый и элегантный самолет", – признавалась немка.

Много лет назад у нее диагностировали объектофилию, и это в какой-то мере успоколило Кебке:

"Я нормальная. Признаюсь, сначала я думала, что сошла с ума. Но потом я узнала, что я объектофилка".

Влюбленная в самолет немка не видела ничего странного в своей привязанности.

"Люди просто очень по-разному строят свои отношения. Это как обычные отношения, мы расслабляемся вместе по вечерам, а когда ложимся спать, обнимаемся и засыпаем вместе", — добавила она.

Мишель признавалась, что очень счастлива с самолетом.

"Мои щеки болят от улыбок, я самая счастливая женщина в мире. Когда я с ним, у меня есть все, что мне нужно".

Она говорила, что хотела бы выйти замуж за своего "возлюбленного":

"Время в ангаре было самым прекрасным моментом в моей жизни, и когда я была с ним, мы наслаждались нашим временем вместе. Мы целовались, и я ласкала его. Я планирую однажды переехать в ангар, и моя самая большая мечта — быть с Шатцем и жить с ним. Я также хочу выйти за него замуж в ангаре и провести с ним всю ночь… Я бы не хотела надевать белое платье, но оделась бы очень элегантно с черными брюками и черным пиджаком".

Четыре года назад Мишель встретилась со своим "возлюбленным" лицом к "лицу"

В беседе со СМИ судебный психиатр и частный преподаватель доктор Вернер Платц отметил, что в мире есть около четырех десятков человек, которые страдают таким расстройством.

"Это так называемая парафилия, расстройство сексуального предпочтения. Но пока это не вызывает страданий или конфликтов, это нельзя классифицировать как патологическое или требующее лечения", — подчеркнул специалист.

Мишель – не единственная, кто влюбился в Boeing 737.

Сара Родо из Дортмунда, Германия, нашла любовь во время своего первого полета на Boeing 737 — после безуспешной попытки встречаться с людьми. С тех пор 23-летняя девушка также "встретила" 60 статуэток и три более крупные модели. Она считает коллекцию частью "коллективного существа", с которым она встречается.

Ранее Фокус писал, что женщина хотела обокрасть мужчину постарше, но потом влюбилась.