Жінка, у якої були стосунки з літаком, порвала з ним після 9 років роману (відео)

Жінка не бачить особливої різниці між своїми стосунками з літаком і стосунками між звичайною парою.

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36-річна мешканка Берліна Мішель Кьобке, працівниця складу, прославилася ще кілька років тому тим, що привселюдно розповіла про свій роман із Boeing 737-800. Тепер же вона заявила, що дев'ятирічні стосунки з літаком мирно закінчені, але вони "все ще друзі", пише The Sun.

Дивні стосунки Мішель і повітряного судна почалися ще 2014 року. Вона закохалася в нього, побачивши лайнер у берлінському аеропорту Тегель. Об'єкт кохання дівчина називала Шатц ("дорогий").

Мішель одразу ж привабили його крила, вінглети і двигуни, і після шести років, коли могла зустрічати борт тільки через скляне вікно аеропорту, у вересні 2019 року вона змогла поцілувати 40-тонний літак і постояти на одному з його крил.

Найбільше Мішель збуджують крила і вінглети літака Фото: Скрін відео

"737-800 дуже привабливий і сексуальний для мене. Він найкрасивіше сконструйований, і він дуже красивий та елегантний літак", — зізнавалася німкеня.

Багато років тому в неї діагностували об'єктофілію, і це якоюсь мірою заспокоїло Кьобке:

"Я нормальна. Зізнаюся, спочатку я думала, що збожеволіла. Але потім я дізналася, що я об'єктофілка".

Закохана в літак німкеня не бачила нічого дивного у своїй прихильності.

"Люди просто дуже по-різному будують свої стосунки. Це як звичайні стосунки, ми розслабляємося разом вечорами, а коли лягаємо спати, обіймаємося і засинаємо разом", — додала вона.

Мішель зізнавалася, що дуже щаслива з літаком.

"Мої щоки болять від посмішок, я найщасливіша жінка у світі. Коли я з ним, у мене є все, що мені потрібно".

Вона говорила, що хотіла б вийти заміж за свого "коханого":

"Час в ангарі був найпрекраснішим моментом у моєму житті, і коли я була з ним, ми насолоджувалися нашим часом разом. Ми цілувалися, і я пестила його. Я планую одного разу переїхати в ангар, і моя найбільша мрія — бути з Шатцем і жити з ним. Я також хочу вийти за нього заміж в ангарі та провести з ним усю ніч… Я б не хотіла вдягати білу сукню, але вдяглася б дуже елегантно з чорними штанами та чорним піджаком".

Чотири роки тому Мішель зустрілася зі своїм "коханим" віч-на-віч

У бесіді зі ЗМІ судовий психіатр і приватний викладач доктор Вернер Платц зазначив, що у світі є приблизно чотири десятки людей, які страждають на такий розлад.

"Це так звана парафілія, розлад сексуальної переваги. Але поки це не спричиняє страждань або конфліктів, це не можна класифікувати як патологічне або таке, що потребує лікування", — наголосив фахівець.

Мішель — не єдина, хто закохався в Boeing 737. Сара Родо з Дортмунда, Німеччина, знайшла кохання під час свого першого польоту на Boeing 737 — після безуспішної спроби зустрічатися з людьми. Відтоді 23-річна дівчина також "зустріла" 60 статуеток і три більші моделі. Вона вважає колекцію частиною "колективної істоти", з якою вона зустрічається.

Раніше Фокус писав, що жінка хотіла обікрасти старшого чоловіка, але потім закохалася.