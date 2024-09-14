Тарабарова ответила на обвинения хейтеров в том, что ее муж хотел уехать из Украины

Певица прокомментировала обвинения хейтеров, которые спрашивают почему ее муж до сих пор не защищает Родину.

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Украинская певица Светлана Тарабарова ответила на обвинения хейтеров, которые утверждали, что ее муж-продюсер Алексей Бондарь хотел уехать из Украины. Подробностями артистка поделилась в интервью Фокусу.

В частности, в 2022 году певица заявила, что если ее мужа мобилизуют, то он пойдет служить на фронт. Уже в ноябре 2022 года стало известно, что Светлана Тарабарова в третий раз беременна. В 2023 году в семье певицы родился третий ребенок. Согласно действующему законодательству о мобилизации, мужчины, которые имеют трое и более детей, официально имеют право на отсрочку от мобилизации. Соответственно, под эту категорию попал и муж певицы.

В интервью Фокусу Светлана Тарабарова ответила, часто ли ей приходят упреки от хейтеров, почему ее муж не на фронте и подобные. По словам артистки, хейтеры на то и хейтеры, чтобы писать разные неприятные слова. Ей, например, неоднократно прилетали упреки, что третьего ребенка она семья родила, чтобы муж мог спокойно уехать за границу.

"Однако сейчас Полине уже 1,5 года, а наша семья в полном составе дома. Наверное, это лучший ответ", — ответила артистка.

Она также добавила, что для нее с мужем война началась еще в 2014 году. Тогда они приняли решение вместо карьеры в Москве поехать на восток Украины с концертами для военных.

Певица заявила, что уже в марте 2014 года она выступала в зоне АТО. Тарабарова отметила, что тогда, что сегодня ее муж организует благотворительные концерты и выступления для военных.

Больше читайте в эксклюзивном интервью Светланы Тарабаровой для Фокуса.