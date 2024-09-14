Тарабарова ответила на обвинения хейтеров в том, что ее муж хотел уехать из Украины
Певица прокомментировала обвинения хейтеров, которые спрашивают почему ее муж до сих пор не защищает Родину.
Украинская певица Светлана Тарабарова ответила на обвинения хейтеров, которые утверждали, что ее муж-продюсер Алексей Бондарь хотел уехать из Украины. Подробностями артистка поделилась в интервью Фокусу.
В частности, в 2022 году певица заявила, что если ее мужа мобилизуют, то он пойдет служить на фронт. Уже в ноябре 2022 года стало известно, что Светлана Тарабарова в третий раз беременна. В 2023 году в семье певицы родился третий ребенок. Согласно действующему законодательству о мобилизации, мужчины, которые имеют трое и более детей, официально имеют право на отсрочку от мобилизации. Соответственно, под эту категорию попал и муж певицы.
В интервью Фокусу Светлана Тарабарова ответила, часто ли ей приходят упреки от хейтеров, почему ее муж не на фронте и подобные. По словам артистки, хейтеры на то и хейтеры, чтобы писать разные неприятные слова. Ей, например, неоднократно прилетали упреки, что третьего ребенка она семья родила, чтобы муж мог спокойно уехать за границу.
"Однако сейчас Полине уже 1,5 года, а наша семья в полном составе дома. Наверное, это лучший ответ", — ответила артистка.
Она также добавила, что для нее с мужем война началась еще в 2014 году. Тогда они приняли решение вместо карьеры в Москве поехать на восток Украины с концертами для военных.
Певица заявила, что уже в марте 2014 года она выступала в зоне АТО. Тарабарова отметила, что тогда, что сегодня ее муж организует благотворительные концерты и выступления для военных.
Больше читайте в эксклюзивном интервью Светланы Тарабаровой для Фокуса.