Тарабарова відповіла на звинувачення хейтерів у тому, що її чоловік хотів виїхати з України

Співачка прокоментувала звинувачення хейтерів, які запитують чому її чоловік досі не захищає Батьківщину.

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Українська співачка Світлана Тарабарова відповіла на звинувачення хейтерів, які стверджували, що її чоловік-продюсер Олексій Бондар хотів виїхати з України. Подробицями артистка поділилася в інтерв’ю Фокусу.

Зокрема, у 2022 році співачка заявила, що якщо її чоловіка мобілізують, то він піде служити на фронт. Вже у листопаді 2022 року стало відомо, що Світлана Тарабарова втретє вагітна. У 2023 році в родині співачки народилася третя дитина. Згідно з чинним законодавством про мобілізацію, чоловіки, які мають троє і більше дітей, офіційно мають право на відстрочку від мобілізації. Відповідно, під цю категорію потрапив і чоловік співачки.

В інтерв’ю Фокусу Світлана Тарабарова відповіла, чи часто їй приходять закиди від хейтерів, чому її чоловік не на фронті та подібні. За словами артистки, хейтери на те й хейтери, щоб писати різні неприємні слова. Їй, наприклад, неодноразово прилітали закиди, що третю дитину вона родина народила, щоб чоловік міг спокійно виїхати за кордон.

"Проте зараз Поліні вже 1,5 року, а наша сім'я в повному складі вдома. Напевно, це найкраща відповідь", — відповіла артистка.

Вона також додала, що для неї з чоловіком війна почалася ще у 2014 році. Тоді вони прийняли рішення замість кар'єри в Москві поїхати на схід України із концертами для військових.

Співачка заявила, що вже у березні 2014 року вона виступала в зоні АТО. Тарабарова наголосила, що тоді, що сьогодні її чоловік організовує благодійні концерти та виступи для військових.

Більше читайте в ексклюзивному інтерв'ю Світлани Тарабарової для Фокуса.