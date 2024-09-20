Персональній тренер Иванки Трамп назвала пять упражнений для идеальной фигуры

Сэнди Брокман тренирует знаменитостей более 30 лет, помогая им обрести фигуру мечты.

Related video

Иванка Трамп, дочь кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, в свои 42 года может похвастаться не только идеальной кожей и чертами лица, но и не менее изящной фигурой. Несмотря на рождение троих детей, она остается такой же стройной, как 20 лет назад. Как и все богатые и знаменитые. Иванка много времени проводит в спортзале и делает упражнения под присмотром персонального тренера. Держать себя в форме ей помогает одна из самых известных звездных тренеров – Сэнди Брокман — инструктор из Остина, штат Техас. В эксклюзивном интервью DailyMail.com Сэнди рассказала, как создать фигуру своей мечты.

По словам Брокман, когда Иванка впервые пришла к ней, она хотела привести свою фигуру в тонус.

"Иванка замечательная, потому что она просто остается собой и учится силовым тренировкам, что так круто", – говорит она.

Тренер, которая работает в этой отрасли более 30 лет, рассказала, что она прошла все модные фазы тренировок и обнаружила, что наиболее эффективными являются базовые. Она рассказала, что Иванка всегда придерживалась одних и тех же пяти упражнений. В зависимости от ее целей они добавляли или убирали количество поднимаемого ею веса.

"Движения всегда одни и те же. Это становая тяга, приседания со штангой на спине, тяги, жимы и подтягивания", — рассказала Сэнди.

Становая тяга — одно из самых функциональных и базовых упражнений, в котором человек наклоняется, берет штангу и поднимает ее.

Приседания со штангой на спине, которые также известны как приседания со штангой, выполняются, стоя, с ногами на ширине плеч. Иванка удерживает штангу с утяжелителем на верхней части спины и приседание.

При выполнении наклонов бедра необходимо встать, расставив ноги на ширине плеч, и отвести бедра и ягодицы назад, наклоняясь вперед, пока торс не станет параллелен полу. После короткой паузі бедра возвращаются в исходное положение.

При жиме нужно убедиться, что спина прямая. Затем необходимо поднять штангу с утяжелителем над головой и опустить ее обратно.

При подтягивании необходимо согнуть руки в локтях и подтянуть тело к перекладине, пока подбородок не окажется над ней.

Иванка выполняла все эти упражнения под присмотром Сэнди четыре раза в неделю по часу. Она поднимала разный вес. Все зависело от дня и ее целей по скульптурированию тела. Брокман всегда заставляла свою звездную клиентку поднимать ее собственный вес.

Сэнди Брокман большое внимание уделяет силовім тренировкам

"Мои минимальные цели по силе, к которым я стремлюсь со своими клиентами, включают: пять отжиманий, два подтягивания, одно приседание со штангой на спине с собственным весом, одна становая тяга со штангой с собственным весом и один жим штанги над головой весом 20 килограммов", – обїяснила тренер.

В дополнение к силовым тренировкам Сєнди рассказала, что она часто давала Иванке несколько советов по поводу питания — в частности, сколько белка ей следует употреблять.

"Я не хочу, чтобы женщины голодали. Я хочу, чтобы они поддерживали постоянный приток белка в свои тела", – подчеркнула инструктор, добавив, что советовала своим клиентам употреблять 20 граммов белка каждые два-три часа.

Сама Иванка в беседе с My Morning Routine говорила, что у нее стройное телосложение с подросткового возраста, но тренируется, чтобы поддерживать его. Дочь Трампа начинает свой день с большого стакана воды с лимоном, за которым следует большая чашка кофе. По ее словам, она обрела "внутренний покой" с помощью трансцендентальной медитации.

Иванка призналась, что она исследовала множество практик медитации, но всегда возвращалась к трансцендентальной медитации, которая представляла собой молчаливую практику, включающую повторение мантры в течение 15–20 минут.

В соцсети она также часто публикует видео, где демонстрирует мастерство балансировки на воде, стоя на доске.

Иванка Трамп и ее фигура в 42 года

Ранее Фокус писал, какие пластические операции делал Иванка Трамп.