Персональна тренерка Іванки Трамп назвала п'ять вправ для ідеальної фігури

Сенді Брокман тренує знаменитостей понад 30 років, допомагаючи їм знайти фігуру мрії.

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Іванка Трамп, донька кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа, у свої 42 роки може похизуватися не тільки ідеальною шкірою і рисами обличчя, а й не менш витонченою фігурою. Попри народження трьох дітей, вона залишається такою ж стрункою, як 20 років тому. Як і всі багаті та знамениті. Іванка багато часу проводить у спортзалі і робить вправи під наглядом персонального тренера. Тримати себе у формі їй допомагає одна з найвідоміших зіркових тренерок — Сенді Брокман — інструкторка з Остіна, штат Техас. В ексклюзивному інтерв'ю DailyMail.com Сенді розповіла, як створити фігуру своєї мрії.

За словами Брокман, коли Іванка вперше прийшла до неї, вона хотіла привести свою фігуру в тонус.

"Іванка чудова, тому що вона просто залишається собою і вчиться силових тренувань, що так круто", — каже вона.

Тренерка, яка працює в цій галузі понад 30 років, розповіла, що вона пройшла всі модні фази тренувань і виявила, що найефективнішими є базові. Вона розповіла, що Іванка завжди дотримувалася одних і тих самих п'яти вправ. Залежно від її цілей вони додавали або прибирали кількість ваги, яку вона піднімала.

"Рухи завжди одні й ті самі. Це станова тяга, присідання зі штангою на спині, тяги, жими і підтягування", — розповіла Сенді.

Станова тяга — одна з найфункціональніших і базових вправ, у якій людина нахиляється, бере штангу і піднімає її.

Присідання зі штангою на спині, які також відомі як присідання зі штангою, виконуються, стоячи, з ногами на ширині плечей. Іванка утримує штангу з обважнювачем на верхній частині спини і присідає.

При виконанні нахилів стегна необхідно встати, розставивши ноги на ширині плечей, і відвести стегна та сідниці назад, нахиляючись уперед, доки торс не стане паралельним підлозі. Після короткої паузи стегна повертаються у вихідне положення.

Під час жиму потрібно переконатися, що спина пряма. Потім необхідно підняти штангу з обважнювачем над головою й опустити її назад.

Під час підтягування слід зігнути руки в ліктях і підтягнути тіло до перекладини, поки підборіддя не опиниться над нею.

Іванка виконувала всі ці вправи під наглядом Сенді чотири рази на тиждень по годині. Вона піднімала різну вагу. Усе залежало від дня і її мети зі скульптування тіла. Брокман завжди змушувала свою зіркову клієнтку піднімати її власну вагу.

Сенді Брокман велику увагу приділяє силовим тренуванням

"Мої мінімальні цілі за силою, до яких я прагну зі своїми клієнтами, включають: п'ять віджимань, два підтягування, одне присідання зі штангою на спині з власною вагою, одну станову тягу зі штангою з власною вагою та один жим штанги над головою вагою 20 кілограмів", — пояснила тренерка.

На додачу до силових тренувань Сенді розповіла, що вона часто давала Іванці кілька порад щодо харчування — зокрема, скільки білка їй слід вживати.

"Я не хочу, щоб жінки голодували. Я хочу, щоб вони підтримували постійний приплив білка у свої тіла", — наголосила інструкторка, додавши, що радила своїм клієнтам вживати 20 грамів білка кожні дві-три години.

Сама Іванка в бесіді з My Morning Routine говорила, що має струнку статуру з підліткового віку, але тренується, щоб підтримувати її. Дочка Трампа починає свій день з великої склянки води з лимоном, за якою слідує велика чашка кави. За її словами, вона знайшла "внутрішній спокій" за допомогою трансцендентальної медитації.

Іванка зізналася, що вона досліджувала безліч практик медитації, але завжди поверталася до трансцендентальної медитації, яка являла собою мовчазну практику, що включає повторення мантри протягом 15-20 хвилин.

У соцмережі вона також часто публікує відео, де демонструє майстерність балансування на воді, стоячи на дошці.

Іванка Трамп та її фігура в 42 роки

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