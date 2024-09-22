22 сентября 2024 года: пророка Ионы — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя покупать и есть рыбу и выходить из дома до рассвета.
Что случилось 22 сентября?
Сегодня православная церковь почитает память пророка Ионы. Когда-то он получил от Господа видение с велением идти в Ниневию, чтобы предсказать гибель города. Но Иона не сделал этого, а поплыл в Испанию. Его корабль попал в бурю, моряки с помощью жребия узнали, что это из-за Ионы, и выбросили пророка в море. Там его проглотил кит. После трех дней в чреве кита Иона снова получил видение идти в Ниневию и в этот раз он повиновался. Пророк считается покровителем моряков.
Также 22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы Украины.
Что нельзя делать 22 сентября:
- покупать и есть рыбу;
- выходить из дома до рассвета;
- красить волосы;
- рубить деревья.
Народные приметы и поверья:
- гром – зимой будет мало снега;
- луна красного цвета – скоро будет ветрено;
- какая погода в этот день, такой она будет весь месяц;
- вечером теплее, чем днем – к штормовому ветру.
День ангела празднуют:
Александр, Алексей, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Анна.
Родились 22 сентября:
1958 год – Андреа Бочелли, итальянский певец (тенор);
1976 год — Роналдо, бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1994, 2002);
1987 год – Том Фелтон, британский актер кино (известен ролью Драко Малфоя в фильмах про Гарри Поттера), телевидения и озвучивания, певец.
Также в этот день:
1002 год – основывают город Хотин (Черновицкая область, Украина);
1862 год — президент США Авраам Линкольн объявляет об освобождении негров-рабов;
1993 год — премьер-министра Украины Леонида Кучму отправляют в отставку.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2024 года