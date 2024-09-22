22 сентября 2024 года: пророка Ионы — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя покупать и есть рыбу и выходить из дома до рассвета.

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Что случилось 22 сентября?

Сегодня православная церковь почитает память пророка Ионы. Когда-то он получил от Господа видение с велением идти в Ниневию, чтобы предсказать гибель города. Но Иона не сделал этого, а поплыл в Испанию. Его корабль попал в бурю, моряки с помощью жребия узнали, что это из-за Ионы, и выбросили пророка в море. Там его проглотил кит. После трех дней в чреве кита Иона снова получил видение идти в Ниневию и в этот раз он повиновался. Пророк считается покровителем моряков.

Также 22 сентября в Украине празднуют Национальный день партизанской славы Украины.

Что нельзя делать 22 сентября:

покупать и есть рыбу;

выходить из дома до рассвета;

красить волосы;

рубить деревья.

Народные приметы и поверья:

гром – зимой будет мало снега;

луна красного цвета – скоро будет ветрено;

какая погода в этот день, такой она будет весь месяц;

вечером теплее, чем днем – к штормовому ветру.

День ангела празднуют:

Александр, Алексей, Василий, Григорий, Дмитрий, Захар, Иосиф, Никита, Сергей, Анна.

Родились 22 сентября:

1958 год – Андреа Бочелли, итальянский певец (тенор);

1976 год — Роналдо, бразильский футболист, двукратный чемпион мира (1994, 2002);

1987 год – Том Фелтон, британский актер кино (известен ролью Драко Малфоя в фильмах про Гарри Поттера), телевидения и озвучивания, певец.

Также в этот день:

1002 год – основывают город Хотин (Черновицкая область, Украина);

1862 год — президент США Авраам Линкольн объявляет об освобождении негров-рабов;

1993 год — премьер-министра Украины Леонида Кучму отправляют в отставку.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на сентябрь 2024 года