Национальное достояние: как выглядит самый понимающий кот Великобритании (видео)

Марли обошел тысячи других претендентов в номинации "Невероятные кошки". Он оказывает моральную поддержку женщинам, ставшим жертвами торговли людьми и эксплуатации.

Related video

Семилетний черно-белый кот Марли, который живет в приюте Caritas Bakhita, в Вестминстере, стал победителем премии "Национальный кот года 2024" в номинации "Невероятные кошки" по версии Cats Protection, награждение которой на днях состоялось в Лондоне. Что известно о пушистом лидере, рассказали сотрудники организации, основавшей премию.

Марли обошел тысячи других претендентов на пути к победе и выборол ее абсолютно заслужено. Он живет в доме, где нашли убежище 11 женщин из 11 стран, которые подверглись порабощению, эксплуатации и торговле людьми. Марли стал настоящим талисманом приюта, поскольку оказывает на его постоялиц исцеляющее воздействие.

Марли – кот, о котором теперь знает весь мир

"Часто Марли, кладущий лапу на ноги наших гостей, — это первая доброта, которую они испытывают за многие годы. У него невероятный дар сочувствия, и он помог многим женщинам на пути к выздоровлению", – рассказала Карен Энстисс, глава Caritas Bakhita House.

По ее словам, Марли попал к ним из приюта для животных.

"До того, как его отправили в приют, я думаю, ему пришлось нелегко. Поэтому он осознает травму наших гостей, потому что он тоже страдал", – добавила Энстисс.

У кота есть свой подход к каждой из женщин.

"Сначала он садится очень близко, чтобы посмотреть, как отреагируют женщины. Затем он нежно кладет лапу им на ногу, давая им понять, что они не одиноки. У нас жила одна гостья, которая была настолько травмирована, что не разговаривала с нами, только с Марли. Поскольку она доверяла ему, со временем мы смогли разговориться с ней", – объясняет руководительница приюта. Кот участвует в сеансах терапии и вместе со всеми приходит на ужин.

Марли не только терапевтически воздействует на живущих в Caritas Bakhita House, но и следит за множеством вещей. Его в шутку называют управляющим персоналом, охранником территории и главным садовником, а его грядку с маргаритками никто не имеет права трогать. Для него в приюте даже сочинили песню.

"Марли действительно пушистое сердце нашего дома", – уверена Карен Энстисс.

Среди других победителей – 10-летняя Зара, ставшая первой в категории "Семейная кошка". Она живет в церкви Святого Иоанна Евангелиста в Бексли и заботится о своей семье, выступая в роли защитницей для восьмилетнего Эллиота, страдающего аутизмом, и помогая членам церковного сообщества. Зара, которую викарий Эдвард Барлоу и его жена Кейт взяли из приюта девять лет назад, утешает скорбящих на похоронах, желает невестам и женихам удачи в их новой совместной жизни на венчаниях и посещает репетиции хора.

"На церковных службах Зара перебивает во время моих проповедей, а затем находит удобное место на коленях в общине, чтобы устроиться на них. Наши службы транслировались в прямом эфире на странице церкви в Facebook во время пандемии и всегда получали гораздо больше просмотров, если Зара сидела у меня на плече. Она любит сниматься на свадебных фотографиях и вмешиваться, очень настойчиво, во время собраний", – рассказал преподобный Эдвард Барлоу.

Зара победила в категории "Семейная кошка"

В категории "Связующая кошка" победу одержала 12-летняя Силла, которая живет в начальной школе Outwoods Primary в Атерстоуне, Уорикшир. Она прибилась к школе шесть лет назад, голодная и худая. Ее приютили, дали ей кров, и теперь Силла оказывает персоналу, ученикам и родителям посильную кошачью моральную поддержку. А еще от ее имени в Х в сообществе из 25 тысяч кошек и любителей кошек публикуются твиты о ее жизни и буднях школы. На день рождения Силлы ее друзья в социальных сетях отправили ей книги на сумму 5 000 фунтов стерлингов, пополнив школьную библиотеку.

"Силла очень интуитивна и всегда знает, где ей нужно быть, с беспокойным учеником или ждать в коридоре наших учеников 6-го класса, которые придут во время недели тестов. Поглаживание успокаивало их перед тестами. Каждое утро, когда я прихожу в школу, она ждет меня, чтобы поприветствовать, что делает мой выходной прекрасным началом. Затем она тусуется с учениками, на уроках, во время перемен и даже на футбольном поле во время матчей", – рассказала директор учебного заведения Салли Тейлор.

У Силлы шесть лежанок, включая две в ее любимом месте, библиотеке, а ночью она спит в одном из классов с дверцей для кошки.

"Наши ученики очень спокойны, и это заслуга Силлы. Они знают, что школа — безопасное место, потому что она решила жить здесь. Она первая в нашем списке сотрудников, впереди меня, и это вполне заслуженно", – добавила Тейлор.

Силла живет в начальной школе и поддерживает персонал и учеников

Ранее Фокус называл 10 самых общительных пород кошек.