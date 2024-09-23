Національне надбання: який вигляд має найемпатичніший кіт Великої Британії (відео)

Марлі обійшов тисячі інших претендентів у номінації "Неймовірні кішки". Він надає моральну підтримку жінкам, які стали жертвами торгівлі людьми та експлуатації.

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Семирічний чорно-білий кіт Марлі, який мешкає в притулку Caritas Bakhita, що у Вестмінстері, став переможцем премії "Національний кіт року 2024" у номінації "Неймовірні кішки" за версією Cats Protection, нагородження якої днями відбулося в Лондоні. Що відомо про пухнастого лідера, розповіли співробітники організації, яка й заснувала премію.

Марлі обійшов тисячі інших претендентів на шляху до перемоги і виборов її абсолютно заслужено. Він живе в будинку, де знайшли притулок 11 жінок із 11 країн, які зазнали поневолення, експлуатації та торгівлі людьми. Марлі став справжнім талісманом притулку, оскільки чинить на його постоялиць зцілювальний вплив.

Марлі — кіт, про якого тепер знає весь світ

"Часто Марлі, що кладе лапу на ноги наших гостей, — це перша доброта, яку вони відчувають за багато років. У нього неймовірний дар співчуття, тож він допоміг багатьом жінкам на шляху до одужання", — розповіла Карен Енстісс, голова Caritas Bakhita House.

За її словами, Марлі потрапив до них із притулку для тварин.

"До того, як його відправили до притулку, я думаю, йому довелося нелегко. Тому він усвідомлює травму наших гостей, адже теж страждав", — додала Енстісс.

У кота є свій підхід до кожної з жінок.

"Спочатку він сідає дуже близько, щоб подивитися, як відреагують жінки. Потім він ніжно кладе лапу їм на ногу, даючи їм зрозуміти, що вони не самотні. У нас жила одна гостя, яка була настільки травмована, що не розмовляла з нами, тільки з Марлі. Оскільки вона довіряла йому, з часом ми змогли розговоритися з нею", — пояснює керівниця притулку. Кіт бере участь у сеансах терапії та разом з усіма приходить на вечерю.

Марлі не тільки терапевтично впливає на тих, хто живе в Caritas Bakhita House, а й стежить за безліччю речей. Його жартома називають керуючим персоналом, охоронцем території та головним садівником, а його грядку з маргаритками ніхто не має права чіпати. Для нього в притулку навіть склали пісню.

"Марлі — справді пухнасте серце нашого дому", — впевнена Карен Енстісс.

Серед інших переможців — 10-річна Зара, яка стала першою в категорії "Сімейна кішка". Вона живе в церкві Святого Іоанна Євангеліста в Бекслі й піклується про свою сім'ю, виступаючи захисницею для восьмирічного Еліота, що страждає на аутизм, та допомагаючи членам церковної спільноти. Зара, яку вікарій Едвард Барлоу та його дружина Кейт узяли з притулку дев'ять років тому, втішає скорботних на похоронах, бажає нареченим і нареченим удачі в їхньому новому спільному житті на вінчаннях і відвідує репетиції хору.

"На церковних службах Зара перебуває зі мною під час моїх проповідей, а потім знаходить зручне місце на колінах у громади, щоб влаштуватися на них. Наші служби транслювалися в прямому ефірі на сторінці церкви у Facebook під час пандемії та завжди отримували набагато більше переглядів, якщо Зара сиділа в мене на плечі. Вона любить зніматися на весільних фотографіях і втручатися, ще й дуже наполегливо, під час зібрань", — розповів преподобний Едвард Барлоу.

Зара перемогла в категорії "Сімейна кішка"

У категорії "Кішка, що зв'язує" перемогу здобула 12-річна Сілла, яка живе в початковій школі Outwoods Primary в Атерстоуні, Ворикшир. Вона прибилася до школи шість років тому, голодна й худа. Її прихистили, дали їй дах, а тепер Сілла надає персоналу, учням і батькам котячу моральну підтримку. А ще від її імені в Х у спільноті з 25 тисяч кішок і любителів кішок публікуються твіти про її життя і будні школи. На день народження Сілли її друзі в соціальних мережах надіслали їй книги на суму 5 000 фунтів стерлінгів, поповнивши шкільну бібліотеку.

"Сілла дуже інтуїтивна і завжди знає, де їй потрібно бути, з неспокійним учнем чи чекати в коридорі наших учнів 6-го класу, які прийдуть під час тижня тестів. Погладжування заспокоювало їх перед тестами. Щоранку, коли я приходжу до школи, вона чекає на мене, щоб привітати, що робить мій вихідний прекрасним початком. Потім вона тусується з учнями, на уроках, під час перерв і навіть на футбольному полі під час матчів", — розповіла директорка навчального закладу Саллі Тейлор.

У Сілли шість лежанок, включно з двома в її улюбленому місці, бібліотеці, а вночі вона спить в одному з класів із дверцятами для кішки.

"Наші учні дуже спокійні, тожце заслуга Сілли. Вони знають, що школа — безпечне місце, бо вона вирішила жити тут. Вона перша в нашому списку співробітників, попереду мене, та це цілком заслужено", — додала Тейлор.

Сілла живе в початковій школі та підтримує персонал і учнів

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