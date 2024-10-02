2 октября 2024 года: мучеников Киприана и Иустины — что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя ночевать вне дома и работать с тестом.
Что случилось 2 октября?
Сегодня православная церковь почитает память мучеников Киприана и Иустины. Киприан жил в III веке в Антиохии, был язычником и философом и обладал темными силами. Иустина была христианкой, ее пытался совратить юноша Аглаид, но девушка не отвечала взаимностью. Он обратился за помощью к Киприану, но волшебство не помогло привлечь внимание Иустину. Это заставило жреца поверить в Бога. Когда начались гонения за христианами, Иустину и Киприана схватили, подвергли пыткам и казнили.
Также 2 октября в Украине и мире празднуют Международный день врача.
Что нельзя делать 2 октября:
- переезжать;
- ночевать вне дома;
- работать с тестом.
Народные приметы и поверья:
- холодный ветер и дождь – зима будет суровой;
- куры поднимают перья – скоро похолодает;
- вокруг луны радужный круг — к непогоде и ветру.
День ангела празднуют:
Андрей, Борис, Георгий, Василий, Иван, Давид, Михаил, Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.
Родились в этот день:
1906 год – Иван Багряный, украинский писатель, прозаик, политический деятель;
1949 год — Энни Лейбовиц, американская фотохудожница;
1951 год – Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен, актер, обладатель "Золотого глобуса", "Эмми", 17-кратный лауреат премии "Грэмми";
1973 год – Андрей Данилко, украинский артист, певец, создатель образа Верки Сердючки.
Также в этот день:
1738 год — в Переяславе Епископом Переяславским Арсентием Берло открыто высшее учебное заведение — Переяславский коллегиум;
1870 год – Рим становится столицей объединенного Королевства Италия;
1918 год — гетман Украины Павел Скоропадский начинает формирование украинской национальной гвардии.
Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2024 года