2 октября 2024 года: мучеников Киприана и Иустины — что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя ночевать вне дома и работать с тестом.

Related video

Что случилось 2 октября?

Сегодня православная церковь почитает память мучеников Киприана и Иустины. Киприан жил в III веке в Антиохии, был язычником и философом и обладал темными силами. Иустина была христианкой, ее пытался совратить юноша Аглаид, но девушка не отвечала взаимностью. Он обратился за помощью к Киприану, но волшебство не помогло привлечь внимание Иустину. Это заставило жреца поверить в Бога. Когда начались гонения за христианами, Иустину и Киприана схватили, подвергли пыткам и казнили.

Также 2 октября в Украине и мире празднуют Международный день врача.

Что нельзя делать 2 октября:

переезжать;

ночевать вне дома;

работать с тестом.

Народные приметы и поверья:

холодный ветер и дождь – зима будет суровой;

куры поднимают перья – скоро похолодает;

вокруг луны радужный круг — к непогоде и ветру.

День ангела празднуют:

Андрей, Борис, Георгий, Василий, Иван, Давид, Михаил, Константин, Петр, Федор, Степан, Юстина.

Родились в этот день:

1906 год – Иван Багряный, украинский писатель, прозаик, политический деятель;

1949 год — Энни Лейбовиц, американская фотохудожница;

1951 год – Стинг, английский рок-музыкант, певец, автор песен, актер, обладатель "Золотого глобуса", "Эмми", 17-кратный лауреат премии "Грэмми";

1973 год – Андрей Данилко, украинский артист, певец, создатель образа Верки Сердючки.

Также в этот день:

1738 год — в Переяславе Епископом Переяславским Арсентием Берло открыто высшее учебное заведение — Переяславский коллегиум;

1870 год – Рим становится столицей объединенного Королевства Италия;

1918 год — гетман Украины Павел Скоропадский начинает формирование украинской национальной гвардии.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2024 года