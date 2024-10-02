Солнечное затмение 2 октября: как оно повлияет на каждый знака зодиака

Кольцеобразное солнечное затмение, приуроченное к новолунию в Весах, которое приближается к началу сезона Весов, состоится 2 октября.

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Планета Меркурий, который сейчас находится в воздушном знаке Весов, и Марс, который сейчас находится в Раке, аспектируют точку затмения в южном узле судьбы, создавая интенсивную межличностную динамику и разочарование в общении. Издание Today опубликовало астрологический прогноз, в котором рассказало, как солнечное затмение 2 октября может повлиять на каждый знак зодиака.

Овен

Овен

Не теряйте себя в отношениях в этом месяце. У вас может возникнуть соблазн принять мнение и позицию других людей. Вспомните, кто вы и что делает вас вами. Придерживайтесь этого.

Телец

Телец

Организуйте свою жизнь во время затмения. Ограничьте деятельность, которой вы готовы заниматься. Что тебе делать и что ты хочешь делать? Соблюдайте баланс между ними и убедитесь, что вы не переусердствуете ни с одним, ни с другим.

Близнецы

Близнецы

Возможно, вы одновременно чувствуете творческое влечение и истощение. Составьте список всех своих художественных идей и сохраните их на будущее. Текущая цель для вас — расслабиться и отдохнуть.

Рак

Рак

Проведите время дома с семьей и друзьями во время затмения. Посмотрите на себя глазами своих близких. Вы почувствуете новые силы.

Лев

Лев

Драма, драма, драма, драма. Ты будешь хорошо знаком с драмой во время затмения. Вы не должны иметь последнее слово, чтобы высказать свое мнение. Сохраняйте свое достоинство и уходите от ситуаций, когда это необходимо.

Дева

Дева

Деньги приходят и уходят, поэтому вы сосредоточены на сбережениях. Подумайте, где можно сократить этот месяц. Вы разговариваете со своим будущим.

Весы

Весы

Не спешите во время затмения. Вам не нужно ничего делать сейчас. Было бы полезно, если бы вы попытались обдумать, как относиться к своим целям стратегически, а не импульсивно.

Скорпион

Скорпион

Используйте затмение как момент, чтобы залечить прошлые раны. Если вы стремитесь глубже связаться с собой, сейчас есть шанс. Будьте добрыми к себе, а не придирайтесь и критикуйте. Начните с крепких объятий.

Стрелок

Стрелок

Вы можете чувствовать себя оторванными от людей в вашей жизни или чувствовать, что вам нужно отойти от определенных отношений. Считайте это расстояние временным. Вам нужно создать пространство, чтобы вы могли понять, что вы чувствуете.

Козерог

Козерог

Захватывающие возможности на работе могут создать проблемы с вашими коллегами. Будьте в курсе динамики работы, но не позволяйте зависти других удерживать вас от преследования ваших страстей. Будьте разумными в своих следующих шагах, чтобы легко продвигаться вверх.

Водолей

Водолей

Ваш ум развивается, позволяя вам понимать мир по-другому. Будьте прожорливы к обучению. Читайте книги, смотрите фильмы, слушайте подкасты. Делайте все возможное, чтобы расширить свои горизонты.

Рыбы

Рыбы

Ты сейчас чувствуешь себя собой. Ваша интуиция и способность находить лучшее решение проблем усиливаются. Используйте это, чтобы помочь себе и другим проложить их маршруты.

Напомним, ранее мы писали о солнечном затмении 2 октября 2024 года: что нам ждать и чего опасаться.

Кроме этого, Фокус писал про 2 октября 2024 года: мучеников Киприана и Иустины — что сегодня нельзя делать.