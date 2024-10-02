Сонячне затемнення 2 жовтня: як воно вплине на кожен знака зодіаку

Кільцеподібне сонячне затемнення, приурочене до молодика у Терезах, який наближається до початку сезону Терезів, відбудеться 2 жовтня.

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Планета Меркурій, яка зараз знаходиться в повітряному знаку Терезів, і Марс, який зараз знаходиться в Раку, аспектують точку затемнення в південному вузлі долі, створюючи інтенсивну міжособистісну динаміку та розчарування в спілкуванні. Видання Today опублікувало астрологічний прогноз, в якому розповіло, як сонячне затемнення 2 жовтня може вплинути на кожен знак зодіаку.

Овен

Овен

Не втрачайте себе у стосунках цього місяця. У вас може виникнути спокуса прийняти думку та позицію інших людей. Згадайте, хто ви і що робить вас вами. Дотримуйтеся цього.

Телець

Телець

Організуйте своє життя під час затемнення. Обмежте діяльність, якою ви готові займатися. Що тобі робити і що ти хочеш робити? Дотримуйтеся балансу між ними та переконайтеся, що ви не перестараєтеся ні з одним, ні з іншим.

Близнюки

Близнюки

Можливо, ви одночасно відчуваєте творчий потяг і виснаження. Складіть список усіх своїх художніх ідей і збережіть їх на майбутнє. Поточна мета для вас — розслабитися і відпочити.

Рак

Рак

Проведіть час вдома з родиною та друзями під час затемнення. Подивіться на себе очима своїх близьких. Ви відчуєте нові сили.

Лев

Лев

Драма, драма, драма. Ти будеш добре знайомий з драмою під час затемнення. Ви не повинні мати останнє слово, щоб висловити свою думку. Зберігайте свою гідність і відходьте від ситуацій, коли це необхідно.

Діва

Діва

Гроші приходять і йдуть, тому ви зосереджені на заощадженнях. Подумайте, де можна скоротити цей місяць. Ви розмовляєте зі своїм майбутнім.

Терези

Терези

Не поспішайте під час затемнення. Вам не потрібно нічого робити зараз. Було б корисно, якби ви спробували обміркувати, як ставитися до своїх цілей стратегічно, а не імпульсивно.

Скорпіон

Скорпіон

Використовуйте затемнення як момент, щоб залікувати минулі рани. Якщо ви прагнете глибше зв’язатися з собою, зараз є шанс. Будьте добрими до себе, а не придирайтесь і критикуйте. Почніть із міцних обіймів.

Стрілець

Стрілець

Ви можете відчувати себе відірваними від людей у ​​вашому житті або відчувати, що вам потрібно відійти від певних стосунків. Вважайте цю відстань тимчасовою. Вам потрібно створити простір, щоб ви могли зрозуміти, що ви відчуваєте.

Козеріг

Козеріг

Захоплюючі можливості на роботі можуть створити проблеми з вашими колегами. Будьте в курсі динаміки роботи, але не дозволяйте заздрощам інших утримувати вас від переслідування ваших пристрастей. Будьте розумними у своїх наступних кроках, щоб легко просуватися вгору.

Водолій

Водолій

Ваш розум розвивається, дозволяючи вам розуміти світ по-іншому. Будьте ненажерливі до навчання. Читайте книги, дивіться фільми, слухайте подкасти. Робіть усе можливе, щоб розширити свої горизонти.

Риби

Риби

Ти зараз почуваєшся собою. Ваша інтуїція та здатність знаходити найкраще рішення проблем посилюються. Використовуйте це, щоб допомогти собі та іншим прокласти їхні маршрути.

Нагадаємо, раніше ми писали про сонячне затемнення 2 жовтня 2024 року: що нам чекати і чого побоюватися.

Крім цього, Фокус писав, про 2 жовтня 2024 року: мучеників Кипріяна та Іустини — що сьогодні не можна робити.