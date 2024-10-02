Полностью из золота: как выглядит сумочка за $280 тысяч (фото, видео)

На изготовление сумочки ушло 100 часов работы профессионального ювелира.

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На одном из показов на Парижской неделе моды испанский дизайнерский бренд Rabanne во время показа коллекции весна/лето 2025 представил сумочку из 18-каратного чистого золота, которая быстро попала в заголовки как самая дорогая сумка в мире.

Коллекция весна/лето 2025 была посвящена французской иконе стиля и певице Франсуазе Мадлен Арди, которая скончалась в июне этого года. Арди имела особую связь с брендом — она популяризировала кольчужные дизайны Rabanne, включая культовую сумку через плечо, которая вдохновила на эту последнюю итерацию.

Изделие, обновленная версия культовой сумки Rabanne Nano 1969 года, воплощает давнюю традицию бренда ломать границы в моде. Под нынешним творческим руководством Жюльена Доссены модель Nano 1969 года была возрождена в поразительной новой форме — в буквальном смысле, поскольку на этот раз Nano сделана полностью из золота.

Сумочка – дело рук ​​слесаря и ювелира-ремесленника Артюса Бертрана, который посвятил более 100 часов кропотливой работы, чтобы создать полностью золотой шедевр. Результатом стал не только привлекательный аксессуар, но и, безусловно, цена – 250 000 евро (примерно $279 500).

Мадлен Арди

Аксессуар не только напоминает оригинал, но и служит отсылкой к "самому дорогому платью в мире", когда-либо созданному, которое Пако Рабанн разработал для Ади в 1968 году. Платье, полностью сделанное из 1000 соединенных золотых пластин, как говорят, весило около 37 кг с воротником, инкрустированным 300 каратами бриллиантов.

Так называемая самая дорогая сумка в мире образовала трио сумок, вдохновленных Nano 1969 года, которое Rabanne продемонстрировал в этой последней коллекции. Каждая из них изготовлена ​​из новых материалов опытными мастерами, Одна сумка Nano сделана ​​из обожженной белой керамики Астье де Виллаттом, а другая — из выдувного стекла от Venini из Мурано.

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