Повністю із золота: який вигляд має сумочка за $280 тисяч (фото, відео)

На виготовлення сумочки пішло 100 годин роботи професійного ювеліра.

Related video

На одному з показів на Паризькому тижні моди іспанський дизайнерський бренд Rabanne під час демонстрації колекції весна/літо 2025 представив сумочку з 18-каратного чистого золота, яка швидко потрапила до заголовків як найдорожча сумка у світі.

Колекція весна/літо 2025 була присвячена французькій іконі стилю і співачці Франсуазі Мадлен Арді, яка померла в червні цього року. Арді мала особливий зв'язок з брендом — вона популяризувала кольчужні дизайни Rabanne, включно з культовою сумкою через плече, яка надихнула на цю останню ітерацію.

Виріб, оновлена версія культової сумки Rabanne Nano 1969 року, втілює давню традицію бренду ламати кордони в моді. Під нинішнім творчим керівництвом Жюльєна Доссени модель Nano 1969 року було відроджено в разючій новій формі — в буквальному сенсі, оскільки цього разу Nano зроблена повністю із золота.

Сумочка — справа рук слюсаря і ювеліра-ремісника Артюса Бертрана, який присвятив понад 100 годин копіткої роботи, щоб створити повністю золотий шедевр. Результатом став не тільки привабливий аксесуар, а й, безумовно, ціна — 250 000 євро (приблизно $279 500).

Мадлен Арді

Аксесуар не тільки нагадує оригінал, а й слугує відсиланням до "найдорожчої сукні у світі", коли-небудь створеної, яку Пако Рабанн розробив для Аді 1968 року. Сукня, повністю зроблена з 1000 з'єднаних золотих пластин, як кажуть, важила близько 37 кг з коміром, інкрустованим 300 каратами діамантів.

Так звана найдорожча сумка у світі утворила тріо сумок, натхнених Nano 1969 року, яке Rabanne продемонстрував у цій останній колекції. Кожна з них виготовлена з нових матеріалів досвідченими майстрами, Одна сумка Nano зроблена з обпаленої білої кераміки Астьє де Віллаттом, а інша — з видувного скла від Venini з Мурано.

Раніше Фокус писав про 5 стильних жіночих сумочок, які будуть у тренді цієї осені.