Сильная боль и гниение: любительницы наполнителей для ягодиц раскрыли последствия уколов

Cardi B в свое время увлекалась увеличением бедер и ягодиц, однако с годами пересмотрела свое отношение к этой процедуре

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31-летняя американская хип-хоп исполнительница, автор песен и актриса Cardi B, прославилась не только своими песнями, но и тем, что увеличила свои бедра и ягодицы с помощью филлеров, придав им округлые и упругие формы. Однако некоторые женщины, последовавшие ее примеру, столкнулись с ужасными последствиями этой процедуры. О своем печальном опыте они рассказали в беседе с Daily Mail.

По информации издания, типы филлеров для создания идеальных ягодиц одобрены FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов), но только для лица, и их использование на ягодицах подвергает людей риску побочных эффектов, которые разработчики инъекций никогда не тестировали. Теперь все большему числу женщин удаляют похожее на пластик вещество после серьезных побочных реакций, включая гниение тканей.

Cardi B увеличила себе бедра и ягодицы с помощью филлеров

44-летняя Хелен Ариас, мать двоих детей, всегда была худой и думала, что инъекции придадут ее нижней половине более округлые очертания. Она посетила клинику во Флориде, которая рекламировала эту услугу. Женщина думала, что получает витамины, на самом деле ей ввели биополимеры.

"Я думала, что это придаст мне уверенности, поэтому я сделала по три инъекции в каждую ногу. Все было хорошо, и я начала заниматься спортом и заметила, что мои ноги стали больше", – вспоминает она.

Но через год после инъекций Хелен заметила изменение цвета в местах, где их делали. Она годами наблюдала за пятнами, но не обращалась к врачу по поводу их, хотя они постепенно ухудшались.

"Из-за этого моя нога почернела. Это был некроз — он выглядел, как гниющее мясо, и был покрыт шишками. Я искала ответы годами, а затем в клинике, в которую я обратилась, мне сказали, что во мне биополимеры, а не витамины", – продолжила Арисас.

Ее боль была невыносимой, а легкий удар о журнальный столик доводил женщину до слез. Она не могла играть с детьми и даже просила их не трогать ее из-за мучительного дискомфорта.

В конце концов она обратилась к пластическому хирургу из Майами, доктору Нараянану Наиру. Он согласился бесплатно удалить маленькие шарики полимеров, скапливающиеся по всей ее нижней половине и буквально спас ей жизнь.

"Мне сделали операцию в прошлом году, и он удалил почти все биополимеры из моей ноги. Теперь, когда они вышли из моего тела, я чувствую себя лучше. Изменение цвета прошло, и я начинаю приводить свою жизнь в порядок", – счастлива Хелен.

48-летняя Розанджела Дубраска из Юты посетила клинику в Венесуэле в 2008 году, чтобы осознанно сделать инъекции биополимеров, улучшить свое тело и снова обрести уверенность в себе. Ее на такой шаг внушил пример других девушек.

Розанджела Дубраска

Примерно 10 лет все было хорошо. Она была довольна своими результатами и оставалась здоровой. Но около 2018 года ее кожа начала менять цвет, превращаясь из красной в фиолетовую. Ее руки опухли, она страдала от головных болей и колющих болей в тазу и ноге и не могла долго сидеть из-за боли в спине.

"Все стало настолько плохо, что у меня началась бессонница, и единственным средством, которое вылечило боль, был морфин. Я обращалась за помощью к врачам, но они не смогли выяснить, что со мной не так", – призналась она.

Как и Хелен, Розанджела обратилась к доктору Наиру. Сделав МРТ, врач обнаружил несколько маленьких шариков в тканях ее ягодиц. В феврале 2024 года он сделал ей операцию, удалив из организма все лишнее.

Действие биополимеров может распространяться за пределы первоначального места инъекции и мигрировать из-за сидения, физических упражнений и силы тяжести, что может привести к распространению материала на бедра, ноги, бедра и поясницу. Лимфатическая система также может переносить биополимеры в другие части тела, что может привести к воспалению и образованию комков в других областях тела.

Это может привести к обширному повреждению тканей, нервов, проблемам с дыханием и отказу органов. Когда биополимеры вводятся в ткани, они могут сдавливать кровеносные сосуды, уменьшая приток крови к пораженному участку. Недостаточное кровоснабжение лишает ткани кислорода и питательных веществ, что приводит к некрозу.

Рэперша Cardi B впервые рассказала в 2022 году о биополимерах, которые она ввела себе в ягодицы в 2014 году, но позже призналась, что удалила около 95% из них.

Ранее Фокус писал, что Cardi B кинула микрофон в фаната, который облил ее напитком во время концерта, а также рассказывал, что девушка с самыми большими губами нацелилась на новый рекорд.