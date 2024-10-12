Маркетинговый ход: почему 10 000 шагов – не панацея от лишнего веса

Продолжительные пешие прогулки на свежем воздухе улучшают настроение и общее самочувствие, но у каждого человека свой "потолок" шагов, которые он может пройти за раз.

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Многие фитнес-тренеры и эксперты по похудению говорят, что человек должен проходить 10 тысяч шагов в день, чтобы терять вес и быть здоровым. За последние годы этот аргумент набрал обороты, поскольку пандемия коронавируса, вынужденная самоизоляция и дистанционная работа привели к малоподвижности. Однако, пишет LADbible, количество 10 тысяч шагов имеет весьма опосредственное отношение к похудению и без правильного питания и другой физической активности не гарантирует потерю ненавистных килограммов.

Откуда взялась идея ходить по 10 000 шагов в день?

Вопреки распространенному мнению, совет делать по 10 тысяч шагов в день исходил не от врачей, а от очень успешной маркетинговой кампании Олимпиады в Токио 1964 года. В преддверии летних игр японская компания Yamasa представила первый в мире шагомер, и когда дело дошло до маркетинга устройства, компания заметила, что японский иероглиф, обозначающий 10 000, напоминает идущего человека, и решила назвать устройство manpo-kei, что переводится как "измеритель 10 000 шагов".

Иероглиф, обозначающий 10 000 Фото: Из открытых источников

Действительно ли полезно для здоровья ходить по 10 000 шагов в день?

Несмотря на то, что фиксированное количество шагов не имеет научной подоплеки, все же Yamasa была права в том, что чем больше человек ходит пешком на свежем воздухе, тем лучше себя чувствует. Исследование 2023 года, опубликованное в Journal of Alzheimer's Disease Reports, предполагает, что регулярная ходьба может улучшить когнитивные функции и память.

Отчет ученых Сиднейского университета в JAMA Internal Medicine Journal, гласит: повышенная частота шагов среди пожилых людей коррелирует с более низким риском смертности. Однако уничерсального подхода к количеству шагов и требуемой активности нет, поскольку у каждого человека свой порог выносливасти. По данным Гарвардской медицинской школы, что польза для здоровья женщин в их исследовании достигала пика примерно при 7 500 шагах в день.

Исследование предполагает, что, хотя каждая мелочь помогает, около 9800 шагов попадают в золотую середину, когда речь идет о деменции: 9800 шагов были "оптимальной дозой" для снижения риска деменции на 50%. Но риск был снижен на 25% всего при 3800 шагах в день. Аналогичные ассоциации выявлены для сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваемости раком. В целом каждые 2000 шагов снижали риск преждевременной смерти постепенно на 8-11%, до примерно 10 тысяч шагов в день.

Пешие прогулки хороши для здоровья при любом количестве шагов Фото: Pixabay

Не количество, а качество

Важно не только количество шагов, но и их частота, говорится в отчете ученых, опубликованном в British Journal of Sports Medicine. Доктор Элрой Агияр выяснил, что идеальный для здоровья человека темп ходьбы в минуту – 100 шагов. Он утверждает, что это – не так страшно, как звучит, поскольку среднестатистический человек использует на улице темп от 110 до 115 шагов в минуту.

"100 – это вполне достижимое число. Если вы хотите увеличить интенсивность ходьбы, вы можете ходить со скоростью около 130 шагов в минуту. Если вы двигаетесь в этом диапазоне или немного выше, вы можете "переключать передачи" и получать больше пользы от своей активности", подчеркнул он.

Однако другие специалисты все же настаивают на цифре в 10 тысяч шагов.

"Ежедневная ходьба на 10 000 шагов поможет вам чувствовать себя более сосредоточенным, острым и счастливым, что приведет к уменьшению чувства физического напряжения, обеспечивая как умственные, так и физические преимущества", — говорит Рэйчел Макферсон, CPT, сертифицированный Американским советом по физическим упражнениям персональный тренер Garage Gym Reviews.

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