Маркетинговий хід: чому 10 000 кроків — не панацея від зайвої ваги

Тривалі піші прогулянки на свіжому повітрі покращують настрій і загальне самопочуття, але в кожної людини своя "стеля" кроків, які вона може пройти за раз.

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Багато фітнес-тренерів та експертів зі схуднення кажуть, що людина має проходити 10 тисяч кроків на день, щоб втрачати вагу і бути здоровою. За останні роки цей аргумент набрав обертів, оскільки пандемія коронавірусу, вимушена самоізоляція та дистанційна робота призвели до малорухомості. Однак, пише LADbible, кількість 10 тисяч кроків має вельми опосередкований стосунок до схуднення і без правильного харчування та іншої фізичної активності не гарантує втрату ненависних кілограмів.

Звідки взялася ідея ходити по 10 000 кроків на день?

Всупереч поширеній думці, порада робити по 10 тисяч кроків на день походила не від лікарів, а від дуже успішної маркетингової кампанії Олімпіади в Токіо 1964 року. Напередодні літніх ігор японська компанія Yamasa представила перший у світі крокомір, і коли справа дійшла до маркетингу пристрою, компанія помітила, що японський ієрогліф, що позначає 10 000, нагадує людину, яка йде, і вирішила назвати пристрій manpo-kei, що перекладається як "вимірювач 10 000 кроків".

Ієрогліф, що означає 10 000 Фото: З відкритих джерел

Чи справді корисно для здоров'я ходити по 10 000 кроків на день?

Попри те, що фіксована кількість кроків не має наукового підґрунтя, все ж Yamasa мала рацію в тому, що що чим більше людина ходить пішки на свіжому повітрі, тим краще себе почуває. Дослідження 2023 року, опубліковане в Journal of Alzheimer's Disease Reports, припускає, що регулярна ходьба може поліпшити когнітивні функції та пам'ять.

Звіт учених Сіднейського університету в JAMA Internal Medicine Journal, свідчить: підвищена частота кроків серед літніх людей корелює з нижчим ризиком смертності. Однак унічерсального підходу до кількості кроків і необхідної активності немає, оскільки у кожної людини свій поріг витривалості. За даними Гарвардської медичної школи, що користь для здоров'я жінок у їхньому дослідженні досягала піку приблизно за 7 500 кроків на день.

Дослідження припускає, що, хоча кожна дрібниця допомагає, близько 9800 кроків потрапляють у золоту середину, коли йдеться про деменцію: 9800 кроків були "оптимальною дозою" для зниження ризику деменції на 50%. Але ризик був знижений на 25% лише за 3800 кроків на день. Аналогічні асоціації виявлено для серцево-судинних захворювань і захворюваності на рак. Загалом кожні 2000 кроків знижували ризик передчасної смерті поступово на 8-11%, до приблизно 10 тисяч кроків на день.

Піші прогулянки корисні для здоров'я за будь-якої кількості кроків Фото: Pixabay

Не кількість, а якість

Важлива не тільки кількість кроків, а й їхня частота, йдеться у звіті вчених, опублікованому в British Journal of Sports Medicine. Доктор Елрой Агіяр з'ясував, що ідеальний для здоров'я людини темп ходьби за хвилину — 100 кроків. Він стверджує, що це — не так страшно, як звучить, оскільки середньостатистична людина використовує на вулиці темп від 110 до 115 кроків за хвилину.

"100 — це цілком досяжне число. Якщо ви хочете збільшити інтенсивність ходьби, ви можете ходити зі швидкістю близько 130 кроків на хвилину. Якщо ви рухаєтеся в цьому діапазоні або трохи вище, ви можете "перемикати передачі" і отримувати більше користі від своєї активності", — підкреслив він.

Однак інші фахівці все ж наполягають на цифрі в 10 тисяч кроків.

"Щоденна ходьба на 10 000 кроків допоможе вам почуватися більш зосередженим, гострішим і щасливішим, що призведе до зменшення відчуття фізичного напруження, забезпечуючи як розумові, так і фізичні переваги", — каже Рейчел Макферсон, CPT, сертифікований Американською радою з фізичних вправ персональний тренер Garage Gym Reviews.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.