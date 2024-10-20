Женщина родила на парковке около пивоварни, и в честь ее сына назвали новый сорт пива (видео)

Пиво, названное в честь рождения Фореста, поступит в продажу уже до конца октября.

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Аарон и Кайли Бейкеры из города Виксбург прославились после того, как Кайли родила третьего ребенка в машине на парковке возле любимой пивоварни пары One Well в Каламазу. В честь этого владелец питейного заведения назвал в честь их новорожденного сына Фореста новое пиво, пишет NewsNation.

У супругов уже подрастают две дочери, 3 и 2 лет. Обе девочки родились на неделю позже предполагаемой даты родов. Поэтому когда Кайли готовилась к рождению сына, то не спешила в больницу.

"После девяти месяцев ты как бы говоришь: "Ладно, давайте запустим это шоу и все такое". Думаю, Бог услышал меня, но немного рановато: "Ладно, вы, ребята, сами напросились", — пошутил Аарон Бейкер, который работает фитнес-тренером в собственном зале.

Аарон и Кайли со своим сыном Форестом

У него как раз была тренировка, когда позвонила жена и срочно попросила приехать домой, потому что у нее начались схватки. Несмотря на то, что они еще не были частыми, медсестра посоветовала ей немедленно ехать в больницу.

В машине схватки участились.

"Мы ехали около пяти минут, и я слушал ее и наблюдал за ней. И я подумал: "Чувак, это становится все хуже. О, боже", — вспоминает Аарон. Бейкеры в дороге позвонили в 911, а уже вскоре мужчина увидел макушку ребенка. Он остановился на первой же парковке, которая, как оказалось, принадлежала пивоварне One Well.

"Время было буквально идеальным. Как он и сказал, он припарковался, побежал, открыл пассажирскую дверь как раз вовремя, чтобы голова малыша оказалась в его руках", — сказала Кайли Бейкер. Мужчина принял роды, и сейчас мама и сын чувствуют себя прекрасно.

Пара считает, что роды прошли благополучно благодаря тому, что они внимательно слушали врачей, которые обучали студентов-медиков во время их визитов к врачам по поводу предыдущих беременностей. Эти записи помогли с родами, как и помощь подоспевших позже спасателей.

По словам владельца пивоварни Криса О'Нила, персонал не знал об этой истории до поздней ночи, пока Бейкеры, являющиеся поклонниками пивоварни, не позвонили, чтобы заказать еду на вынос и отвезти ее в больницу.

Через несколько дней О'Нил позвонил семье Бейкеров, которая рассказала ему о случившемся и выбранном ими втором имени.

"Аарон рассказывал мне, что назвали ребенка Форрест Уэллс, и я думаю, что это очень крутая связь с чувством сообщества", – отметил Крис.

Бейкеры сказали, что первое имя Форрест было выбрано еще до рождения. По их словам, оно совпадает с названием зоны отдыха в One Well, Forest (Лес). Второе имя Уэллс – дань памяти удивительным обстоятельствам родов.

"Это такая классная история. Им нравится приходить сюда в One Well, и ребенок просто не мог дождаться", — сказал О’Нил.

Крис планирует отплатить той же монетой. One Well Brewing объявила о планах выпустить новый напиток в честь рождения Форреста – светлого пива, которое будет называться "Special Delivery". Оно поступит в продажу в конце месяца.

Бейкеры посетили пивоварню всей семьей, чтобы помочь сварить первую партию, как видно на фотографиях, опубликованных в соцсетях.

"Для нас это было весело. Самая лучшая новость — семья потрясающая. Супер настоящая пара. Они этого заслуживают", – сказал представитель пивоварни. Они также пообещали паре, что предоставят ребенку безлимитный запас пива, когда тому исполнится 18 лет

Ранее Фокус писал, что ребенок родился во время полета и получил право на бесплатные перелеты.