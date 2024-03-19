Ребенок родился во время полета и получил право на бесплатные перелеты (фото)

Доктор Летиция Оливарес Солорио приняла роды во время полета. Позже представители авиакомпании ответили этот уникальный момент.

Related video

Женщина из Мексики родила малыша во время полета в самолете Aeroméxico, и теперь они смогут летать бесплатно рейсами этой авиакомпании. Об этом пишет New York Post.

Врач, Летиция Оливарес Солорио была не на службе и оказалась на борту. Представители авиакомпании похвалили ее за быструю реакцию и помощь. Так же как и мама с малышом, она теперь сможет бесплатно летать рейсами Aeroméxico.

"Мы пережили уникальный момент на борту одного из наших самолетов, мы приветствовали нового пассажира во время полета! Роды были чем-то необычным, что тронуло наши сердца", — рассказал представитель авиакомпании.

Чудесное событие произошло в пятницу, 15 марта, когда у неназванной 31-летней матери начались роды во время перелета из Мехико в Сьюдад-Хуарес (Мексика). К счастью, доктор Летиция Оливарес Солорио, находившаяся не при исполнении служебных обязанностей, помогла будущей маме успешно принять роды на высоте 30 000 футов (чуть больше 9 км).

Члены экипажа держат новорожденного, завернутого в одеяло Фото: Jam Press

На сопровождающих кадрах видно, как члены экипажа держат новорожденного, завернутого в одеяло. После приземления в пункте назначения маму с ребенком отправили в больницу для полного медицинского обследования. Поскольку роды проходили в неконтролируемой среде, их пришлось отправить в разные учреждения на случай, если возникнут осложнения из-за нестандартных обстоятельств родов. К счастью, состояние обоих было стабильным.

Летиция Оливарес Солорио была не на службе и оказалась на борту Фото: Jam Press Доктор приняла роды во время полета Фото: Jam Press

Авиакомпания похвалила доктора Солорио и бортпроводников за то, что они выполнили свои обязанности.

"Aeroméxico хотела бы поблагодарить доктора за ее профессионализм и отметить исключительную работу наших бортпроводников и пилотов", — отметил представитель авиакомпании.

Ранее Фокус сообщал, что стюардесса рассказала о самых бесячих привычках пассажиров. Сиерра Мист часто рассказывает о своей работе бортпроводницей в социальных сетях. По ее словам, даже в тех рейсах, которые проходят гладко, люди ведут себя неподобающим образом.

Также стало известно, что женщина так любит железнодорожный вокзал, что решила назвать себя в его честь. Рехане Мэрилебон Хаваджа почти 20 лет проработала на станции и решила отметить эту знаменательную для нее дату необычным способом.