Ребенок родился во время полета и получил право на бесплатные перелеты (фото)
Доктор Летиция Оливарес Солорио приняла роды во время полета. Позже представители авиакомпании ответили этот уникальный момент.
Женщина из Мексики родила малыша во время полета в самолете Aeroméxico, и теперь они смогут летать бесплатно рейсами этой авиакомпании. Об этом пишет New York Post.
Врач, Летиция Оливарес Солорио была не на службе и оказалась на борту. Представители авиакомпании похвалили ее за быструю реакцию и помощь. Так же как и мама с малышом, она теперь сможет бесплатно летать рейсами Aeroméxico.
"Мы пережили уникальный момент на борту одного из наших самолетов, мы приветствовали нового пассажира во время полета! Роды были чем-то необычным, что тронуло наши сердца", — рассказал представитель авиакомпании.
Чудесное событие произошло в пятницу, 15 марта, когда у неназванной 31-летней матери начались роды во время перелета из Мехико в Сьюдад-Хуарес (Мексика). К счастью, доктор Летиция Оливарес Солорио, находившаяся не при исполнении служебных обязанностей, помогла будущей маме успешно принять роды на высоте 30 000 футов (чуть больше 9 км).
На сопровождающих кадрах видно, как члены экипажа держат новорожденного, завернутого в одеяло. После приземления в пункте назначения маму с ребенком отправили в больницу для полного медицинского обследования. Поскольку роды проходили в неконтролируемой среде, их пришлось отправить в разные учреждения на случай, если возникнут осложнения из-за нестандартных обстоятельств родов. К счастью, состояние обоих было стабильным.
Авиакомпания похвалила доктора Солорио и бортпроводников за то, что они выполнили свои обязанности.
"Aeroméxico хотела бы поблагодарить доктора за ее профессионализм и отметить исключительную работу наших бортпроводников и пилотов", — отметил представитель авиакомпании.
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