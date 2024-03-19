Дитина народилася під час польоту і отримала право на безкоштовні перельоти (фото)

Доктор Летиція Оліварес Солоріо прийняла пологи під час польоту. Пізніше представники авіакомпанії відповіли на цей унікальний момент.

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Жінка з Мексики народила малюка під час польоту в літаку Aeroméxico, і тепер вони зможуть літати безплатними рейсами цієї авіакомпанії. Про це пише New York Post.

Лікарка, Летиція Оліварес Солоріо була не на службі й опинилася на борту. Представники авіакомпанії похвалили її за швидку реакцію і допомогу. Так само як і мама з малюком, вона тепер зможе безплатно літати рейсами Aeroméxico.

"Ми пережили унікальний момент на борту одного з наших літаків, ми вітали нового пасажира під час польоту! Пологи були чимось незвичайним, що зворушило наші серця", — розповів представник авіакомпанії.

Чудова подія сталася в п'ятницю, 15 березня, коли у неназваної 31-річної матері почалися пологи під час перельоту з Мехіко до Сьюдад-Хуареса (Мексика). На щастя, доктор Летиція Оліварес Солоріо, яка перебувала не під час виконання службових обов'язків, допомогла майбутній мамі успішно прийняти пологи на висоті 30 000 футів (трохи більше ніж 9 км).

Члени екіпажу тримають новонародженого, загорнутого в ковдру Фото: Jam Press

На супроводжувальних кадрах видно, як члени екіпажу тримають новонародженого, загорнутого в ковдру. Після приземлення в пункті призначення маму з дитиною відправили в лікарню для повного медичного обстеження. Оскільки пологи відбувалися в неконтрольованому середовищі, їх довелося відправити в різні заклади на випадок, якщо виникнуть ускладнення через нестандартні обставини пологів. На щастя, стан обох був стабільним.

Летиція Оліварес Солоріо була не на службі й опинилася на борту Фото: Jam Press Лікарка прийняла пологи під час польоту Фото: Jam Press

Авіакомпанія похвалила доктора Солоріо і бортпровідників за те, що вони виконали свої обов'язки.

"Aeroméxico хотіла б подякувати лікарці за її професіоналізм і відзначити виняткову роботу наших бортпровідників і пілотів", — зазначив представник авіакомпанії.

Раніше Фокус повідомляв, що стюардеса розповіла про найбільш скажені звички пасажирів. Сіерра Міст часто розповідає про свою роботу бортпровідницею в соціальних мережах. За її словами, навіть у тих рейсах, які проходять гладко, люди поводяться неналежним чином.

Також стало відомо, що жінка так любить залізничний вокзал, що вирішила назвати себе на його честь. Рехане Мерілебон Хаваджа майже 20 років пропрацювала на станції та вирішила відзначити цю знаменну для неї дату в незвичайний спосіб.