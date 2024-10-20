Жінка народила на парковці біля пивоварні, і на честь її сина назвали новий сорт пива (відео)

Пиво, назване на честь народження Фореста, надійде в продаж уже до кінця жовтня.

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Аарон і Кайлі Бейкери з міста Віксбург прославилися після того, як Кайлі народила третю дитину в машині на парковці біля улюбленої пивоварні пари One Well в Каламазу. На честь цього власник питного закладу назвав на честь їхнього новонародженого сина Фореста нове пиво, пише NewsNation.

У подружжя вже підростають дві доньки, 3 і 2 років. Обидві дівчинки народилися на тиждень пізніше передбачуваної дати пологів. Тому коли Кайлі готувалася до народження сина, то не поспішала в лікарню.

"Після дев'яти місяців ти ніби кажеш: "Гаразд, давайте запустимо це шоу і все таке". Думаю, Бог почув мене, але трохи зарано: "Гаразд, ви, друзяки, самі напросилися", — пожартував Аарон Бейкер, який працює фітнес-тренером у власному залі.

Аарон і Кайлі зі своїм сином Форестом

У нього якраз було тренування, коли зателефонувала дружина і терміново попросила приїхати додому, бо в неї почалися перейми. Попри те, що вони ще не були частими, медсестра порадила їй негайно їхати в лікарню.

У машині перейми почастішали.

"Ми їхали близько п'яти хвилин, і я слухав її і спостерігав за нею. І я подумав: "Чувак, це стає дедалі гірше. О, боже", — згадує Аарон. Бейкери в дорозі зателефонували в 911, а вже незабаром чоловік побачив маківку дитини. Він зупинився на першій же парковці, що, як виявилося, належала пивоварні One Well.

"Час був буквально ідеальним. Як він і сказав, він припаркувався, побіг, відкрив пасажирські двері якраз вчасно, щоб голова малюка опинилася в його руках", — сказала Кайлі Бейкер. Чоловік прийняв пологи, і зараз мама і син почуваються чудово.

Пара вважає, що пологи пройшли благополучно завдяки тому, що вони уважно слухали лікарів, які навчали студентів-медиків під час їхніх візитів до лікарів з приводу попередніх вагітностей. Ці записи допомогли з пологами, як і допомога рятувальників, які прийшли пізніше.

За словами власника пивоварні Кріса О'Ніла, персонал не знав про цю історію до пізньої ночі, доки Бейкери, які є прихильниками пивоварні, не зателефонували, щоб замовити їжу на винос і відвезти її в лікарню.

За кілька днів О'Ніл подзвонив сім'ї Бейкерів, яка розповіла йому про те, що трапилося, і вибране ними друге ім'я.

"Аарон розповідав мені, що назвали дитину Форрест Веллс, і я думаю, що це дуже крутий зв'язок із почуттям спільноти", — зазначив Кріс.

Бейкери сказали, що перше ім'я Форрест було вибрано ще до народження. За їхніми словами, воно збігається з назвою зони відпочинку в One Well, Forest (Ліс). Друге ім'я Веллс — данина пам'яті дивовижним обставинам пологів.

"Це така класна історія. Їм подобається приходити сюди в One Well, і дитина просто не могла дочекатися", — сказав О'Ніл.

Кріс планує відплатити тією ж монетою. One Well Brewing оголосила про плани випустити новий напій на честь народження Форреста — світле пиво, яке називатиметься "Special Delivery". Воно надійде в продаж наприкінці місяця.

Бейкери відвідали пивоварню всією сім'єю, щоб допомогти зварити першу партію, як видно на фотографіях, опублікованих у соцмережах.

"Для нас це було весело. Найкраща новина — сім'я приголомшлива. Супер справжня пара. Вони на це заслуговують", — сказав представник пивоварні. Вони також пообіцяли парі, що нададуть дитині безлімітний запас пива, коли тому виповниться 18 років

Раніше Фокус писав, що дитина народилася під час польоту і отримала право на безкоштовні перельоти.