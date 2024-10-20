Мужчина установил мировой рекорд, выгуляв одновременно 38 собак (фото, видео)

Рекорд призван обратить внимание общественности на необходимость брать животных из приютов и дарить им полноценную жизнь в семье, в любви и заботе.

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38 собак одновременно, держа поводки в обеих руках, выгулял канадец Митчелл Руди, установив мировой рекорд, сообщает Книга рекордов Гиннеса. Событие произошло в Квесане, Южная Корея, на территории Университета Чунвон в Чхунчхон-Пукто.

"Мы рады сообщить, что 38 наших собак побили мировой рекорд Гиннесса, установив новый стандарт надежды и стойкости для собак, спасенных из невообразимых условий. Мы побили рекорд по количеству собак, которых одновременно вел один человек на расстояние 1,2 км! Это историческое событие стало чествованием собак и свидетельством преданности, любви и упорства команды KK9R и волонтеров как в Южной Корее, так и в Соединенных Штатах", — говорится в сообщении Korean K9 Rescue (KK9R), организации, которая занимается помощью собакам и помогает их пристраивать в семьи.

Все животные содержатся в приюте и, благодаря партнерству Korean K9 Rescue и BONK, одной из крупнейших мем-монет блокчейна Solana, имеют питание, уход и реабилитацию.

"У каждой из этих 38 собак есть история выживания. Многие спасены с ферм по разведению собачьего мяса, из приютов для животных с высоким уровнем смертности, из ужасных ситуаций или были брошены на улицах Южной Кореи. Благодаря самоотверженности нашей команды эти собаки преодолели невероятные трудности и теперь готовы найти свой постоянный дом в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе", – заявляют волонтеры.

Этот мировой рекорд представляет собой больше, чем просто число, поскольку символизирует то, чего можно достичь, когда люди объединяются ради дела, в которое верят.

"Поскольку мы продолжаем нашу миссию по прекращению торговли собачьим мясом и спасению собак из неблагополучных мест, это достижение напоминает нам о силе упорства, надежды и доверия к нашим любимым собакам, о которых мы глубоко заботимся", – уверяют зоозащитники.

Установлению рекорда передовали четыре дня подготовки Фото: worldrecordacademy.org

Установлению рекорда передовали четыре дня тренировки и подготовки. После его фиксации 10 собак из 38 уже нашли новый дом. Деньги, собранные по этому случаю, также пойдут на ремонт объектов KK9R в Нью-Йорке.

Предыдущий рекорд шесть лет принадлежал Марии Харман из Австралии, которая одновременно выгуляла 36 собак.

Ранее Фокус писал, что бездомная собака нашла способ отблагодарить человека, который ее кормит.