Чоловік встановив світовий рекорд, вигулявши одночасно 38 собак (фото, відео)

Рекорд покликаний звернути увагу громадськості на необхідність брати тварин із притулків і дарувати їм повноцінне життя в сім'ї, в любові та турботі.

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38 собак одночасно, тримаючи повідці в обох руках, вигуляв канадець Мітчелл Руді, встановивши світовий рекорд, повідомляє Книга рекордів Гіннеса. Подія відбулася в Квесані, Південна Корея, на території Університету Чунвон у Чхунчхон-Пукто.

"Ми раді повідомити, що 38 наших собак побили світовий рекорд Гіннеса, встановивши новий стандарт надії та стійкості для собак, врятованих із неймовірних умов. Ми побили рекорд за кількістю собак, яких одночасно вела одна людина на відстань 1,2 км! Ця історична подія стала вшануванням собак і свідченням відданості, любові та наполегливості команди KK9R і волонтерів як у Південній Кореї, так і в Сполучених Штатах", — ідеться в повідомленні Korean K9 Rescue (KK9R), організації, що опікується допомогою собакам і допомагає їх прилаштовувати в сім'ї.

Усі тварини утримуються в притулку і, завдяки партнерству Korean K9 Rescue і BONK, однієї з найбільших мем-монет блокчейна Solana, мають харчування, догляд і реабілітацію.

"У кожної з цих 38 собак є історія виживання. Багато хто врятований з ферм з розведення собачого м'яса, з притулків для тварин з високим рівнем смертності, з жахливих ситуацій або були кинуті на вулицях Південної Кореї. Завдяки самовідданості нашої команди ці собаки подолали неймовірні труднощі і тепер готові знайти свій постійний дім у Нью-Йорку та Лос-Анджелесі", — заявляють волонтери.

Цей світовий рекорд являє собою більше, ніж просто число, оскільки символізує те, чого можна досягти, коли люди об'єднуються заради справи, в яку вірять.

"Оскільки ми продовжуємо нашу місію з припинення торгівлі собачим м'ясом і порятунку собак із неблагополучних місць, це досягнення нагадує нам про силу наполегливості, надії та довіри до наших улюблених собак, про яких ми глибоко піклуємося", — запевняють зоозахисники.

Встановленню рекорду передували чотири дні підготовки Фото: worldrecordacademy.org

Встановленню рекорду передували чотири дні тренування та підготовки. Після його фіксації 10 собак із 38 уже знайшли новий дім. Гроші, зібрані з цієї нагоди, також підуть на ремонт об'єктів KK9R у Нью-Йорку.

Попередній рекорд шість років належав Марії Харман з Австралії, яка одночасно вигуляла 36 собак.

Раніше Фокус писав, що бездомний собака знайшов спосіб віддячити людині, яка його годує.