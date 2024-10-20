Идеально подходят для уютного просмотра: топ-10 фильмов для осени (видео)

Эти фильмы — лишь несколько примеров того, как волшебство осени было запечатлено на экране за последние 30 лет.

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Осень в самом разгаре и прогулки уже не так актуальны, как летом. А значит пора устраивать уютные просмотры фильмов, укутавшись в плед и взяв чашку какао, или чая. Если вы настроены на трогательную историю любви, вдохновляющую драму или жуткий триллер, в осеннем сезоне есть что-то, что усиливает кинематографические впечатления. Если в Европе и США осень скорей меланхолическое время, когда многих тянет на романтические фильмы, то в Японии как раз начинается сезон фильмов ужасов. Фокус собрал лучшие фильмы для осенних вечеров.

Но в любом случае, когда листья начинают желтеть и температура падает, возьмите плед, приготовьте теплый напиток и погрузитесь в просмотр одного из этих осенних фильмов. Каждый из них предлагает уникальный взгляд на сезон, что делает их идеальными компаньонами, чтобы уютно расположиться и насладиться красотой осени.

"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

Трейлер "Когда Гарри встретил Салли"

Любые подборки фильмов с осенним настроением будут неполными без этой ленты. Ранняя работа сценаристки Норы Эфрон, которая любила Нью-Йорк и осень. История начинается с того, как однажды молодая девушка по имени Салли собирается ехать в Нью-Йорк, и ее подруга просит подбросить заодно и своего бойфренда Гарри. Салли и Гарри знакомятся, потом ссорятся, потом расстаются, чтобы встретиться вновь и вновь. Классика романтического кино.

"Осень в Нью-Йорке" (2000)

Трейлер "Осень в Нью-Йорке"

Название этого фильма обеспечило ему абсолютный успех. К тому же осенью Нью-Йорк и правда прекрасен. Романтичная история любви юной Шарлотты (Вайнона Райдер) и Уилла (Ричарда Гира) проходит на фоне фоне красивого города и осенних пейзажей. К тому же настроение фильма настраивает на меланхолию, которая так подходит к октябрю. Фильм был номинирован на антипремию "Золотая малина", но, как часто бывает, очень полюбился зрителям.

"Сонная Лощина" (2000)

Трейлер "Сонная Лощина"

Если осенью хочется не только романтики, но фильм "Сонная Лощина" для вас. Констебль из Нью-Йорка Икабод Крейн (Джонни Депп) должен расследовать мрачные убийства в городке Сонная Лощина, где, кажется, всегда пасмурно, а улицы затянуты туманом. У Тима Бертона получился не столько фильм ужасов, как взрослая и очень красивая сказка.

"Шоколад" (2000)

Трейлер "Шоколад"

Теплая мелодрама, с ароматом шоколада и карамели — то, что нужно для уютного осеннего вечера. Но запастись шоколадом и какао – просто необходимо. Таинственная красавица Виенн (Жюльет Бинош) приезжает в маленький городок, чтобы открыть там кондитерскую и невольно меняет жизни всех жителей. А также находит свою любовь.

"Амели" (2001)

Трейлер "Амели"

Про фильм "Амели" сказано слишком много и всем известен сюжет. Официантка Амели Пулен хочет менять жизни окружающих ее людей к лучшему. И происходит это все в очаровательном осеннем Париже. Именно этот фильм сделал Одри Тоту звездой.

"Милые кости" (2006)

Трейлер "Милые кости"

Кино со сложным сюжетом, который разворачивается на фоне золотой осени. Это солнечное и безмятежное состояние природы резко контрастирует с рассказанной историей. Сюзи Сэлмон была изнасилована и убита соседом. И фильм, это история после ее смерти, рассказанная ею же с небес. Писательница Элис Сиболд описала в книге собственную трагедию и была поражена, когда ее дебютный роман стал бестселлером, а потом и был экранизирован. Главные роли в фильме исполнили Сирша Ронан и Стэнли Туччи.

"Век Адалин" (2015)

Трейлер "Век Адалин"

Романтическая история о том, как мечта многих женщин исполнилась – Адалин перестала стареть и уже более ста лет остается все такой же прекрасной, как и в 1908 году. Но счастья ей это не принесло, ведь ей постоянно приходится расставаться с любимыми, чтобы не вызвать подозрений. Это происходит до тех пор, пока она не встречает мужчину, рядом с которым готова состариться. Главную роль исполнила Блейк Лайвли.

"Зеленая книга" (2018)

Трейлер "Зеленая книга"

Картина рассказывает реальную историю путешествия по югу США известного джазового пианиста Дона Ширли и его водителя и вышибалы Тони Валлелонги, между которыми со временем возникает дружба. Главные роли исполнили Вигго Мортенсен и Махершала Али. Это типична роад-муви с драматичными эпизодами, типичными для США 1960-х. Эта лента примечательна не только интересным сюжетом, но красивыми осенними пейзажами, которые сменяются за окном во время путешествия Дона и Тони, ведь они должны вернуться в Нью-Йорк к Рождеству.

"Достать ножи" (2019)

Трейлер "Достать ножи"

Яркая детективная комедия с целым созвездием харизматичных персонажей — лучший способ забыть об осенней хандре. Проницательный детектив (Дэниел Крейг) ведет дело об убийстве миллионера, но в списке подозреваемого оказываются практически все члены его семьи. Очаровательные пейзажи прилагаются.

"Маленькие женщины" (2019)

Трейлер "Маленькие женщины"

Хотя некоторые могут считать экранизацию "Маленьких женщин" Греты Гервиг рождественским фильмом, пожелтевшая листва Новой Англии, демонстрируемая на протяжении всего фильма — особенно когда герой Тимоти Шаламе признается в любви к героине Сирши Ронан — доказывает, что это идеальный фильм для сопровождения любого прохладного осеннего вечера.

Напомним, ранее Фокус писал о самых популярных фильмах, которые смотрели украинцы на Netflix в течение прошлой недели.