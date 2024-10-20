Ідеально підходять для затишного перегляду: топ-10 фільмів для осені (відео)

Ці фільми — лише кілька прикладів того, як чари осені були зафіксовані на екрані за останні 30 років.

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Осінь у самому розпалі та прогулянки вже не такі актуальні, як влітку. А значить настав час влаштовувати затишні перегляди фільмів, укутавшись у плед і взявши чашку какао, або чаю. Якщо ви налаштовані на зворушливу історію кохання, що надихає драму або жахливий трилер, в осінньому сезоні є щось, що посилює кінематографічні враження. Якщо в Європі та США осінь швидше за меланхолійний час, коли багатьох тягне на романтичні фільми, то в Японії якраз починається сезон фільмів жахів. Фокус зібрав найкращі фільми для осінніх вечорів.

Але в будь-якому випадку, коли листя починає жовтіти і температура падає, візьміть плед, приготуйте теплий напій і пориньте в перегляд одного з цих осінніх фільмів. Кожен із них пропонує унікальний погляд на сезон, що робить їх ідеальними компаньйонами, щоб затишно розташуватися та насолодитися красою осені.

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

Трейлер "Коли Гаррі зустрів Саллі"

Будь-які добірки фільмів із осіннім настроєм будуть неповними без цієї стрічки. Рання робота сценаристки Нори Ефрон, яка любила Нью-Йорк та осінь. Історія починається з того, як одного разу молода дівчина на ім'я Саллі збирається їхати до Нью-Йорка, і її подруга просить підкинути заразом і свого бойфренда Гаррі. Саллі і Гаррі знайомляться, потім сваряться, потім розлучаються, щоб зустрітися знову і знову. Класика романтичного кіно.

"Осінь у Нью-Йорку" (2000)

Трейлер "Осінь у Нью-Йорку"

Назва цього фільму забезпечила йому абсолютний успіх. До того ж восени Нью-Йорк і справді прекрасний. Романтична історія кохання юної Шарлотти (Вайнона Райдер) та Вілла (Річарда Гіра) проходить на тлі фону красивого міста та осінніх пейзажів. До того ж, настрій фільму налаштовує на меланхолію, яка так підходить до жовтня. Фільм був номінований на антипремію "Золота малина", але, як часто буває, дуже сподобався глядачам.

"Сонна Лощина" (2000)

Трейлер "Сонна Лощина"

Якщо восени хочеться не лише романтики, а й фільм "Сонна Лощина" для вас. Констебль із Нью-Йорка Ікабод Крейн (Джонні Депп) має розслідувати похмурі вбивства у містечку Сонна Лощина, де, здається, завжди похмуро, а вулиці затягнуті туманом. У Тіма Бертона вийшов не так фільм жахів, як доросла і дуже гарна казка.

"Шоколад" (2000)

Трейлер "Шоколад"

Тепла мелодрама, з ароматом шоколаду та карамелі – те, що потрібно для затишного осіннього вечора. Але запастися шоколадом і какао просто необхідно. Таємнича красуня Вієнн (Жюльєт Бінош) приїжджає до маленького містечка, щоб відкрити там кондитерську та мимоволі змінює життя всіх мешканців. А також знаходить своє кохання.

"Амелі" (2001)

Трейлер "Амелі"

Про фільм "Амелі" сказано дуже багато і всім відомий сюжет. Офіціантка Амелі Пулен хоче змінювати життя навколишніх людей на краще. І відбувається це все в чарівному осінньому Парижі. Саме цей фільм зробив Одрі Тоту зіркою.

"Мили кості" (2006)

Трейлер "Милі кості"

Кіно зі складним сюжетом, що розгортається на тлі золотої осені. Цей сонячний та безтурботний стан природи різко контрастує з розказаною історією. Сюзі Селмон була зґвалтована та вбита сусідом. І фільм, це історія після її смерті, розказана нею з небес. Письменниця Еліс Сіболд описала у книзі власну трагедію та була вражена, коли її дебютний роман став бестселером, а потім і був екранізований. Головні ролі у фільмі виконали Сірша Ронан та Стенлі Туччі.

"Вік Аделайн" (2015)

Трейлер "Вік Аделайн"

Романтична історія про те, як мрія багатьох жінок здійснилася – Аделайн перестала старіти і вже понад сто років залишається такою ж прекрасною, як і в 1908 році. Але щастя їй це не принесло, адже їй доводиться постійно розлучатися з коханими, щоб не викликати підозр. Це відбувається доти, доки вона не зустрічає чоловіка, поряд з яким готова постаріти. Головну роль виконала Блейк Лайвлі.

"Зелена книга" (2018)

Трейлер "Зелена книга"

Картина розповідає реальну історію подорожі півднем США відомого джазового піаніста Дона Ширлі та його водія та вибивали Тоні Валлелонги, між якими згодом виникає дружба. Головні ролі виконали Вігго Мортенсен та Махершала Алі. Це типова роад-муві із драматичними епізодами, типовими для США 1960-х. Ця стрічка примітна не лише цікавим сюжетом, а й красивими осінніми пейзажами, які змінюються за вікном під час подорожі Дону та Тоні, адже вони мають повернутися до Нью-Йорка до Різдва.

"Ножі наголо" (2019)

Трейлер "Ножі наголо"

Яскрава детективна комедія з цілим сузір'ям харизматичних персонажів — найкращий спосіб забути про осінню нудьгу. Проникливий детектив (Деніел Крейг) веде справу про вбивство мільйонера, але у списку підозрюваного виявляються практично всі члени його родини. Чарівні краєвиди додаються.

"Маленькі жінки" (2019)

Трейлер "Маленькі жінки"

Хоча деякі можуть вважати екранізацію "Маленьких жінок" Грети Гервіг різдвяним фільмом, пожовкле листя Нової Англії, що демонструється протягом усього фільму — особливо коли герой Тімоті Шаламе освідчується в любові до героїні Сірші Ронан — доводить, що це ідеальний фільм для супроводу будь-якого прохолодного .

Нагадаємо, раніше Фокус писав про найпопулярніші фільми, які дивилися українці на Netflix протягом минулого тижня.