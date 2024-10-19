Искусственный интеллект с большим сердцем: рецензия на мультфильм "Дикий робот"

Мультфильм о добре, вопреки всему, стартовал в украинских кинотеатрах.

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На неделе стартовал показ чувствительной и трогательной анимации — фильма "Дикий робот", созданного по одноименной книге Питера Брауна и воссозданного на экране Стивом Сандерсом ("Как приручить дракона"). Фокус побывал на премьерном показе.

О чем фильм "Дикий робот" 2024

Картина начинается с появления робота-ассистента Роз (Rozzum Unit 7134), озвученного Люпитой Нионго, на необитаемом людьми острове. Именно с этого момента зритель начинает сочувствовать трогательной железяке, запрограммированной угождать и быть полезной. Ей трудно обжиться в лесу, полном вражески настроенных жителей.

Одним словом, нам предлагают историю Робинзона Крузо от IT, чья судьба во многом напоминает приключения культового героя Дефо, правда с фокусом на женскую аудиторию, потому что роботу Роз предстоит растить… птенца из разоренного гнезда и постигать человечность, точнее лучшие и мягкие ее стороны.

Компания DreamWorks, подарившая миру "Шрека", "Панду Кунгфу" и многие другие анимационные шедевры, создала красивую и добрую аллюзию на отношения матери с детьми. Через призму героини — робота Роз, зрителю дают прожить многие родительские чувства, с момента первых дней материнства и до "вылета птенца из гнезда".

В сюжете проигран и период сепарации в подростковом возрасте, когда авторитет родителей подвергается критике и больше таковым не является. Затем — этап общения взрослого ребенка с уже стареющим родителем, ценность, мнение и опыт которых многократно пересмотрены с течением жизни.

Зрителю предложили собирательный образ мамы Роз, которая, со временем становится матерью не только для "своего" птенца, но и для жителей всего леса: в момент наступления стихийного бедствия, робот, жертвуя собой, спасает зверей от замерзания. И это не единственная жертва, на которую готова героиня Питера Брауна. Так, из условной Сири или Алексы вырастает чуткий и теплый "человек" и "мать", которая больше не полагается на алгоритмы и действует по зову сердца.

Кто-то скажет: пропаганда ИИ для бытовых целей, а мы ответим, что мультфильм, как никогда про человека, точнее о человеке, каким, вероятно, его задумал Бог. Перед нами красивый мультфильм, призванный достать все лучшее из людей и ненавязчиво напомнить позвонить родителям, — пожалуй, его можно отнести к лучшим анимационным проектам 2024 года.

Оценка редактора: 8 из 10.

Ранее Фокус писал рецензию на боди-хоррор "Субстанция".