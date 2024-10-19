Штучний інтелект із великим серцем: рецензія на мультфільм "Дикий робот"

Мультфільм про добро, всупереч усьому, стартував в українських кінотеатрах.

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Цього тижня стартував показ чутливої і зворушливої анімації — фільму "Дикий робот", створеного за однойменною книгою Пітера Брауна і відтвореного на екрані Стівом Сандерсом ("Як приручити дракона"). Фокус побував на прем'єрному показі.

Про що фільм "Дикий робот" 2024

Картина починається з появи робота-асистента Роз (Rozzum Unit 7134), озвученого Люпітою Ніонго, на безлюдному людьми острові. Саме з цього моменту глядач починає співчувати зворушливій залізяці, запрограмованій догоджати та бути корисною. Їй важко обжитися в лісі, повному вороже налаштованих мешканців.

Одним словом, нам пропонують історію Робінзона Крузо від IT, чия доля багато в чому нагадує пригоди культового героя Дефо, щоправда, з фокусом на жіночу аудиторію, бо роботові Роз доведеться ростити... пташеня з розореного гнізда і осягати людяність, точніше кращі та м'якші її сторони.

Компанія DreamWorks, яка подарувала світові "Шрека", "Панду Кунгфу" і багато інших анімаційних шедеврів, створила гарну і добру алюзію на стосунки матері з дітьми. Через призму героїні — робота Роз, глядачеві дають прожити багато батьківських почуттів, з моменту перших днів материнства і до "вильоту пташеняти з гнізда".

У сюжеті програно і період сепарації в підлітковому віці, коли авторитет батьків піддається критиці й більше таким не є. Потім — етап спілкування дорослої дитини з батьками, які вже старіють, цінність, думка і досвід яких багаторазово переглянуті з плином життя.

Глядачеві запропонували збірний образ мами Роз, яка згодом стає матір'ю не тільки для "свого" пташеняти, а й для мешканців усього лісу: у момент настання стихійного лиха, робот, жертвуючи собою, рятує звірів від замерзання. І це не єдина жертва, на яку готова героїня Пітера Брауна. Так, з умовної Сірі чи Алекси виростає чуйна і тепла "людина" та "мати", яка більше не покладається на алгоритми і діє за покликом серця.

Хтось скаже: пропаганда ШІ для побутових цілей, а ми відповімо, що мультфільм, як ніколи, про людину, точніше про людину, якою, ймовірно, її задумав Бог. Перед нами красивий мультфільм, покликаний дістати все найкраще з людей і ненав'язливо нагадати зателефонувати батькам, — мабуть, його можна зарахувати до найкращих анімаційних проєктів 2024 року.

Оцінка редактора: 8 із 10.

Раніше Фокус писав рецензію на боді-хоррор "Субстанція".