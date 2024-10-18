Серж Смолин и Евгений Еремин: как прошла звездная премьера биографического фильма о Трампе (фото)
Премьера биографического фильма о Дональде Трампе, собрала селебрити, блогеров и журналистов.
Телеведущие Анатолий Ерема и Татьяна Высоцкая, а также экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко, главный редактор Marie Claire Ирина Татаренко посетили допремьерный показ нового остросатирического комедийного байопика о самом противоречивом американском политике современности — Дональде Трампе — "Ученик. История Трампа". Событие состоялось во вторник в кинотеатре Планеты Кино в РЦ Blockbaster. Фокус побывал на событии.
Мировая премьера фильма состоялась еще на Каннском кинофестивале.
Биографическая драма режиссером, которой стал Али Аббаси, рассказывает о первых шагах Трампа в большом бизнесе и политике, которые он сделал, по мнению создателей картины, с помощью одиозного адвоката Роя Кона.
События развиваются в Нью-Йорке в период 70-80-х годов XX-го века. Дональд (Себастиан Стэн) — амбициозный сын "короля трущоб" Фрэнка Трампа, нанимает одиозного адвоката Роя Кона (Джереми Стронг). Молодой Трамп хочет не только спасти империю отца, но и построить собственную. И мистер Кон научит своего ученика "главным принципам" политической жизни: "атакуй, ничего не признавай и всегда побеждай".
В фильме роль Дональда Трампа играет Себастиан Стэн, которого ранее могли видеть в фильмах "Мстители", "Я, Тоня". Кроме этого среди актерского состава — Джереми Стронг известный ролями в фильмах "Джентельмены" и "Наследники", Мария Бакалова, которую ранее могли видеть в фильмах "Борат 2", "Стражи Галактики 3" и другие.
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