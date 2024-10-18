Серж Смолін і Євген Єрьомін: як пройшла зіркова прем'єра біографічного фільму про Трампа (фото)

Прем'єра біографічного фільму про Дональда Трампа зібрала селебріті, блогерів і журналістів.

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Телеведучі Анатолій Єрема і Тетяна Висоцька, а також ексміністр закордонних справ Володимир Огризко, головна редакторка Marie Claire Ірина Татаренко відвідали допрем'єрний показ нового гостросатиричного комедійного байопіку про найсуперечливішого американського політика сучасності — Дональда Трампа — "Учень. Історія Трампа". Подія відбулася у вівторок у кінотеатрі Планети Кіно в РЦ Blockbaster. Фокус побував на події.

Світова прем'єра фільму відбулася ще на Каннському кінофестивалі.

Біографічна драма режисером, якою став Алі Аббасі, розповідає про перші кроки Трампа у великому бізнесі та політиці, які він зробив, на думку творців картини, за допомогою одіозного адвоката Роя Кона.

Події розвиваються в Нью-Йорку в період 70-80-х років XX-го століття. Дональд (Себастіан Стен) — амбітний син "короля нетрів" Френка Трампа, наймає одіозного адвоката Роя Кона (Джеремі Стронг). Молодий Трамп хоче не тільки врятувати імперію батька, а й побудувати власну. І містер Кон навчить свого учня "головних принципів" політичного життя: "атакуй, нічого не визнавай і завжди перемагай".

У фільмі роль Дональда Трампа грає Себастіан Стен, якого раніше могли бачити у фільмах "Месники", "Я, Тоня". Окрім цього серед акторського складу — Джеремі Стронг відомий ролями у фільмах "Джентельмени" та "Спадкоємці", Марія Бакалова, яку раніше могли бачити у фільмах "Борат 2", "Вартові Галактики 3" та інші.

Вікторія Кагаловська Фото: Adastra

Таїсія Борисенко Фото: Adastra

Євген Єрьомін Фото: Adastra

Анатолій Єрема Фото: Adastra

Тетяна Карікова Фото: Adastra

Марина Березовська Фото: Adastra

Слава Соломко Фото: Adastra

політолог Максим Несвітайло з дружиною Марією Фото: Adastra

Нагадаємо, раніше ми писали, як пройшла зіркова прем'єра анімації "Дикий робот".