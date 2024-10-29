29 октября 2024 года: Анастасии Римлянки - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя кричать и громко смеяться, а также мыть зеркала.

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Что случилось 29 октября?

Сегодня православная церковь почитает память Анастасии Римлянки. Она родилась в III веке в богатой семье, но рано осиротела. Поэтому ее воспитывали под наставничеством святой Софии. Анастасия открыто исповедовала веру в Бога с ранних лет. Когда ей было 20 лет, ее привели к градоначальнику, который заставлял ее отвлечься от христианства. Но девушка отказалась, за что ее подвергли пыткам, а затем сожгли на костре.

Что нельзя делать 29 октября:

кричать и громко смеяться;

мыть зеркала;

работать в саду или дворе.

Народные поверья и приметы:

на берегу все еще есть листья — еще несколько дней будет тепло;

голуби громко воркуют — к хорошей погоде;

облака плывут низко – скоро похолодает.

День ангела празднуют:

Мартын, Евгений, Виктор, Иван, Анастасия, Мартына, Мария, Анна.

А также в этот день:

1390 год – проходит первый задокументированный в Париже суд за колдовство (осуждение и казнь трех подсудимых);

1863 год – восемнадцать стран встретились в Женеве и согласились создать Международный Красный Крест;

1914 год – победа Украинских сечевых стрелков в бою на горе Ключ под Сколе.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на октябрь 2024 года