29 жовтня 2024 року: Анастасії Римлянки — що сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна кричати і голосно сміятися, а також мити дзеркала.

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Що сталося 29 жовтня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять Анастасії Римлянки. Вона народилася в III столітті в багатій родині, але рано осиротіла. Тому її виховували під наставництвом святої Софії. Анастасія відкрито сповідувала віру в Бога з ранніх років. Коли їй було 20 років, її привели до градоначальника, який змушував її відволіктися від християнства. Але дівчина відмовилася, за що її піддали тортурам, а потім спалили на багатті.

Що не можна робити 29 жовтня:

кричати і голосно сміятися;

мити дзеркала;

працювати в саду або дворі.

Народні повір'я та прикмети:

на березі все ще є листя — ще кілька днів буде тепло;

голуби голосно воркують — до гарної погоди;

хмари пливуть низько — скоро похолодає.

День ангела святкують:

Мартин, Євген, Віктор, Іван, Анастасія, Мартина, Марія, Анна.

А також у цей день:

1390 рік — відбувається перший задокументований у Парижі суд за чаклунство (засудження і страта трьох підсудних);

1863 рік — вісімнадцять країн зустрілися в Женеві і погодилися створити Міжнародний Червоний Хрест;

1914 рік — перемога Українських січових стрільців у бою на горі Ключ під Сколе.

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