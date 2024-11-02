2 ноября 2024 года: Акиндина, Пигасия, Анемподиста и 7 тысяч мучеников - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя путешествовать и ругаться.
Что случилось 2 ноября?
Сегодня православная церковь почитает память Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. Они работали у правителя Сапора II и исповедовали христианство. Когда начались гонения за христианами, Акиндина, Пигасия и Анемподиста вызвали к императору. Он приказал бить их плетьми, но они выдержали это. Царь же потерял сознание ответа крови, но святые исцелили его. Тогда Сапор обвинил их в волшебстве и велел подвесить над костром. Но молитвы святых потушили пламя. На следующий день мучеников таки сожгли.
Что нельзя делать 2 ноября:
- путешествовать;
- ругаться;
- жадничать.
Народные поверья и приметы:
- облака плывут против ветра – будет снегопад;
- небо затянуто облаками – к оттепели;
- кричат снегири – ждите морозы.
День ангела празднуют:
Константин, Доменика, Альберт, Леопольд, Маркиян.
А также в этот день:
1833 год — основывают Киевский университет;
1921 год — группа Армии УНР, возглавляемая Михаилом Палием-Сидорянским, под Семеновкой дает бой преследовавшим ее частям большевистских войск;
2015 год — представляют проект Semantic Scholar, исследовательский и поисковый инструмент для научной литературы на основе искусственного интеллекта.
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