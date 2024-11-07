Назван самый красивый кот в мире: откуда он и как выглядит (фото)

Бакарди покорил судей не только идеальным телосложением, но и невероятно красивыми глазами. Владелица животного говорит, что он был рожден стать чемпионом.

На международной выставке FIFe World Show, которая состоялась в Осло, Норвегия, определили победителя среди самых красивых кошек планеты. Главный титул завоевал кот породы русская голубая по кличке Бакарди из польского города Гданьск, сообщает Polskie Radio.

Бакарди обошел более 1500 конкурентов, среди которых были представители сомалийской, абиссинской и ориентальной пород. Он был награжден в специальной категории для кастрированных кошек. 26 судей оценили: телосложение кота, качество и цвет шерсти, а также его выражение в целом.

Бакарди обладает идеальными параметрами

По словам Джоанны Ковальчик, владелицы кота и основательницы питомника Et Cetera Blue PL, которым она управляет вместе с дочерью Полой, будущий чемпион родился в июле 2022 года последним и самым крупным в помете из четырех котят. Она сразу почувствовала, что он особенный. Его отличает идеальное соответствие стандартам породы в сочетании с неповторимым блеском в глазах.

Бакарди родился в июле 2022 года Фото: Et Cetera BLUE PL

"Я всегда знала, что Бакарди — самый красивый кот в мире, и говорила ему об этом каждый день. С первых дней в нем что-то было. Что-то, что я не могу описать. Все котята были замечательные, но это был он: Бакарди — навсегда Чемпион Мира. Он соответствовал всем стандартам породы – очень математический, но еще у него был огонек в глазах, – говорит Джоанна.

Фото: Kingdom of Cats/Facebook Фото: Kingdom of Cats/Facebook Фото: Kingdom of Cats/Facebook Фото: Kingdom of Cats/Facebook Фото: Kingdom of Cats/Facebook

Женщина говорит, что жизнь победителя мирового конкурса наполнена своими ритуалами. Каждое утро Бакарди начинает с осмотра местности в окно: проверяет погоду, наблюдает за птицами в саду и внимательно следит за насекомыми.

"Это кот, который имеет привычку нарушать все нормы поведения. На выставке он решил не показать себя так, как все от него ждали, шокировав стюардов, судей и, конечно же, меня. Он прыгнул на плечо судье и был там счастлив. Его красота была замечена и в этой позиции", – смеется его хозяйка.

Бакарди очень умный кот, говорит его хозяйка Фото: Kingdom of Cats/Facebook

Женщина отмечает, что общается со своим питомцем без слов:

"Мы смотрим друг другу в глаза или смотрим вниз, и каждый из нас знает, что мы имеем в виду. Бакарди смотрит на дверцу в шкафу – я знаю, что он хочет есть, когда он смотрит на окно – мне нужно открыть его, чтобы он зашел в вольер, когда он смотрит на входную дверь – я знаю, что пора прогуляться . Когда у него хорошее настроение, он приносит мышей и мячики. Он может сесть и подать лапу, если захочет, и услышит команду".

Бакарди любит прятаться и засыпать под одеялами, делая вид, что его здесь нет.

"Он много раз едва не доводил нас до инфарктов. Но я его очень люблю, он самый замечательный кот на свете, у меня уже есть подтверждение на бумаге", – подчеркнула Ковальчик с гордостью.

Бакарди и его награды Фото: Kingdom of Cats/Facebook

Порода русская голубая, также известная как Archangel Blue или мальтийская болонка, славится своей потрясающей серебристо-голубой шерстью и ласковым, нежным характером, что делает ее любимицей любителей кошек во всем мире.

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